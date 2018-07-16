Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
21 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan ilk program, ‘SİYAD 2018 Kısa Film Finalistleri’ adını taşıyor ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Kısa Film Kurulu tarafından SİYAD Ödülleri için seçilen beş filme yer veriyor.
Kısalar Beyoğlu’nda programının ilki, SİYAD Kısa Film Kurulu üyelerinin ağırlıklı olarak 2017 ve 2018’de üretilen ve kısa film festivallerinde gösterilen filmlerin arasından seçtiği beş kısa filmden oluşuyor. Yaklaşık bir saat sürecek kısa film programının ardından kısa filmcilerle bir söyleşi de gerçekleştirilecek.
SİYAD üyesi Banu Bozdemir ve Serdar Kökçeoğlu tarafından hazırlanan program Beyoğlu Sineması’nı önemli bir kısa film buluşma noktası yapacak. Kısalar Beyoğlu’nda programı; SİYAD seçkisinin ardından, kadın yönetmenler seçkisi, tür filmleri seçkisi gibi yerli kısa film üretimini farklı açılardan değerlendirmeye imkan veren farklı seçkilerle yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
SİYAD 2018 Kısa Film Finalistleri Gösterimi & Söyleşisi
Tarih: 21 Temmuz 2018 Cumartesi
Saat: 11.00
Gösterimde Yer Alacak Kısa Filmler
Hastabakıcı / Soner Sert
Hinterlant / Sinan Kesova
Kötü Kız / Ayce Kartal
Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan
Toprak / Alican Durbaş
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