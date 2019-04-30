‘King Size’ prodüksüyonla rekor
101,4 saat boyunca, seyircilerin karşısında, saat başı değişen konuklarıyla ‘Metehan Mert Çakır ile Arka Koltuk King Size’, Türkiye’de bir rekora imza attı.
Metehan Mert Çakır ile canlı radyo şovu Kent FM Arka Koltuk, bu kez ‘King Size’ prodüksiyonla bir rekora imza attı. ‘Arka Koltuk King Size’, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde, Kent FM ve Mynet işbirliği ile gerçekleşti.
24-28 Nisan arasında 101,4 saat yani 4 tam gün, 5 saat ve 40 dk sürede gerçekleşen Arka Koltuk King Size, bu sene Manuş Baba, Yüksek Sadakat, Kalben, Moğollar, Aslı Gökyokuş, Aydilge, Fuat, Nova Norda, Teoman Kumbaracıbaşı’nın da içinde bulunduğu 40’tan fazla sanatçı ve grupla; müzik, teknoloji, sağlıklı yaşam, eğitim gibi pek çok farklı alandan konukla yayını tamamladı. Üniversite öğrencileri karşısında canlı performanslar ve sohbetlerle gerçekleşen yayınlar aynı zamanda aylık 45 milyon ziyaretçisi olan Mynet’ten ve Kent FM web sitesi üzerinden de canlı izlendi.
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