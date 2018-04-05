Kilisede Barok rüzgarı

İstanbul bahara Barok dönemin sevilen bestecilerinden Pergolesi’nin ezgileriyle girecek. 7 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00’de Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi’nde sunulacak olan bahar konserinde Pergolesi’nin Paskalya için yazdığı Stabat Mater baroksever dinleyicisiyle buluşacak. Nilgün Yüksel’in konzertmeister’liğinde 10 genç ve çalgılarında ustalaşmış müzisyeni Istanbul Baroque Soloists adı altında bir araya getiren projede orkestraya daha önce de yurt içi ve yurt dışı birçok konserde seyircisiyle buluşan European Voices Istanbul korosu eşlik edecek. Arya ve düetlerde ise Ceren Akyıldız ve Senem Demircioğlu olacak. İklim Tamkan’ın kilise orguyla seslendireceği barok ezgiler de konserde yer alacaklar arasında.

GELECEK PROJE BACH ESERİ

Proje direktörlüğünü de üstlenen şef Berktay T. Akyıldız yönetiminde, Istanbul Baroque Soloists ve European Voices Istanbul’un kilisede vereceği konsere giriş ücretsiz. Topluluk önümüzdeki dönem ise St. Antuan Kilisesi’nde Türkiye’de ilk defa J. S. BACH’ın en büyük sahne eseri olan BWV 244 eser sayılı Matthäus-Passion oratoryosunu oluşturulması planlanan çocuk korosuyla beraber seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Bunun yanında, Barok dönemin seçkin orkestral ve koral eserlerinden oluşan projelerle ve 2018 Aralık ayında BACH’ın bu sefer BWV 248 eser sayılı Weihnachts-Oratorium Yeniyıl Oratoryosu’yla dinleyicisini daha önce yaşamadığı bir barok atmosfere davet ediyor.