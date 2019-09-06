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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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METİN YETKİN - metinyetkin00@gmail.com
06.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Kessel’den karanlık hikâyeler

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Kessel’den karanlık hikâyeler

Joseph Kessel’in erişilmesi artık mümkün olmayan 15 hikâyesi ‘İblisin Oyunu’nda bir arada. Savaşın, ölümün ve kudurmuşluğun anlatıldığı kısa hikâyelerde Kessel ayrıntılardan sıyrılıp, beklenmedik sonlara yer vererek okuyucuyu şaşırtmakta.

Joseph Kessel, 1898 yılında Arjantin’de doğan Rus asıllı Fransız bir yazar. 1908 yılında ailesi Fransa’ya dönünce eğitimini burada tamamlamış. Her iki dünya savaşına da pilot olarak katılmış. Aynı zamanda muhabirlik yaparak çeşitli yazılar kaleme almış. 1918-1919 yılları arasında İtilaf Devletleri’nin Sibirya seferine gönüllü olarak katılarak New York’tan Şanghay’a kadar pek çok ülke görmüş. 12 yaşından beri hikâye yazan Kessel’in en bilinen eseriyse Buñuel tarafından sinemaya uyarlanan ‘Gündüz Güzeli’. ’İblisin Oyunu’nda ise kitabı yayıma hazırlayan Alain Tassel’in ‘Kessel ve Kısa Hikâyeleri’ başlığını taşıyan son sözde belirttiği üzere artık ulaşılması mümkün olmayan 15 kısa hikâye bir araya geliyor.

Kitap üç bölümden oluşmakta. Bunlar ‘Altı Hikâye’, ‘Dört Hikâye’ ve ‘Yeni Hikâyeler’ başlıklarını taşıyor. Hikâyelerin hepsi kısa ve vurucu. Birçoğunda asıl mekân Rusya Federasyonu olarak adlandırılan coğrafya. Hikâyelerin vurucu olmasının sebebiyse yazarın mümkün olduğunca az betimleme kullanması. Bunu yaparken birkaç ince ayrıntıyla karakterlerin en önemli özelliklerini vurgulamayı ihmal etmemiş. Ayrıca, beklenmedik sonlar kurgulamayı tercih eden bir yazar Kessel. Okuyucu, her hikâyenin sonunda şaşırmakta.

Bazı hikâyelerinde ise sözlü gelenekten, destanlardan, halk hikâyelerinden, masallardan etkilendiğini görmek mümkün. Mesela, ölmek isteyen Çinli bir imparatoru konu alan ‘İmparatorun Berberi’ yahut Sultan Süleyman’ın “Kötü huylu bir kadın ölümden acıdır” sözüne karşı çıkan ölüm meleğini anlatan ‘Ölümden Beter’. Nitekim yazar, ölüm konusunu farklı boyutlarıyla sık sık işlemiş. Gerek dünyada her şeye sahip olduğu için sıkılan biri gerekse hayatta her şeyini kaybeden biri ölümü arzulayabiliyor. Fakat her iki durumda da kahramanların yaşadıkları bir olay onları hayata bağlıyor.

Bununla beraber, bolşevizm ve komünizm iktidarı altındaki Rusya’da halkın ne kadar acı çektiğini ve ne denli büyük sıkıntılar içerisinde kaldığını (kıtlık, hastalık vb.) görmek de mümkün. Örnek olarak kitaba ismini veren ‘İblisin Oyunu’ ele alınabilir. Hikâyede, Sovyet Sosyalist Federatif Rus Cumhuriyeti için çalışan üç arkadaşın hem ne kadar cahil oldukları hem de ne kadar imtiyazlı oldukları ironilerle anlatılmakta. Bu üç arkadaşın kibrini ve cüretini halkın ince zekâsı veciz bir oyunla cezalandırıyor.

Genellikle, olaylar yazarın Birinci Dünya Savaşı sonrasında çıktığı (1918-1919) Sibirya seferi gözlemlerine dayanmakta. Zaten kitap, 1926 ve 1928 yılları arasında yayımlanmış. İkinci bir okumayla kitabın tarihi değeri de anlaşılmakta. Kessel, okuyucuyu gerilime davet eden, dramatik sonlarla biten kısa öyküleriyle bizi şaşırtmayı başarıyor. 

 

İBLİSİN OYUNU  Kessel’den karanlık hikâyeler
Joseph Kessel
Çeviren: Ersel Topraktepe
YKY, 2019
96 sayfa, 12 TL.

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