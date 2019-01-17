Kesintisiz kitap okuma zamanı!

Prenses Olmak İstemeyen Prenses, Yıldıray Karakiya-Gökçe Yavaş Önal, Uçanbalık, 40 sayfa

Prensesler somurtmaz, prensesler pırtlamaz, prensesler arkadaşlarını kendileri seçemez ama en önemlisi prensesler top oynamaz, futbolcu olmaz! Oysa Fıldırfış düğün pastasına benzeyen elbiseler içinde salınmak, davetlere katılmak, kanaviçe işlemek değil futbolcu olmak istiyor. Kral ve kraliçe ise onu her defasında cadı ile tehdit ediyor. Elbette isyan bayrağını çekmek gibi bir seçenek daha var. Okuyup okuyabileceğiniz bu en eğlenceli anti prenses masalının sonunda kendinizi kurbağaya dönüştürülmüş çocukların ‘öpücük hakkımız söke söke alırız’ sloganlarına eşlik ederken bulacaksınız. Gökçe Yavaş Önal’ın birbirinden komik çizimleriyle...

Salyangoz Aheste İstanbul’u Geziyor, Uğur Aktaş, Doğan Egmont, 44 sayfa

Aheste Yedikule ile Topkapı arasındaki surlarda yaşayan bir salyangoz. En sevdiği şey gezmek, yeni şeyler öğrenmek ama bir sorunu var. O kadar yavaş ki ne zaman gezmeye çıksalar arkadaşlarının alaylarına maruz kalıyor. Anlayacağınız hevesi biraz kırılmış. Aheste aradığı cesareti yine yavaşlığıyla ünlü kaplumbağa Gezegen’den alıyor. Onun önerileriyle başladığı İstanbul yolculuğu büyüleyici bir serüvene dönüşüyor. İstanbul’un tarihi dokusunu, eşsiz güzelliğini, hayat dolu mekânlarını masalsı bir tatla anlatan Uğur Aktaş, tüm çocukları Aheste’nin yolculuğuna eşlik etmeye davet ediyor.

Şans ve Şanssızlık, Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 40 sayfa

Kimilerinin şans yıldızı her daim ışıl ışıl parlarken kimilerininki sürekli grevde mi acaba? Hatta bu şans dedikleri hep kötülere gülerken şanssızlık hep iyileri mi bulur? Tahtaya vurup üç beş mum yaksak döner mi ki talihimiz? Akla ve mantığa uygun hiçbir açıklaması yokken neden inanırız bu şans ve şanssızlık masallarına? Felsefi kavramları günlük yaşamdan renkli örneklerle anlatan ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ serisi 31. kitabıyla bu soruların peşine düşüyor. Ama en önemlisi, kendi cevaplarını dayatmak yerine tartışma, sorgulama, eleştirme süreçlerine dayalı keyifli bir yol açıyor önümüzde.

Corto Maltese - Tuzlu Denizin Şarkısı, Hugo Pratt, YKY, 168 sayfa

Tüm zamanların en büyük çizgi roman ustalarından biri olarak kabul edilen Hugo Pratt’in efsanevi kahramanı Corto Maltese, Yapı Kredi Yayınları’nın özenli baskısıyla hayranlarıyla buluşuyor. Daha çocukken kader çizgisi olmadığını görünce babasının usturasıyla avcuna uzunca bir kader çizgisi kazıyan dünyanın en sıradışı denizcisi, sahneye ‘Tuzlu Denizin Şarkısı’ ile çıkıyor; yıl 1913, yer Pasifik Okyanusu. Esrarengiz korsan Keşiş’in hesabına çalışan Corto’nun tayfaları isyan etmiş ve kendisi de çarmıha gerilerek okyanusa bırakılmıştır. Yolu eli kanlı Rasputin ile kesişen Corto’yu yeni maceralar beklemektedir. Her macerasına ünlü kişiliklerin eşlik ettiği, güçlü bir tarihsel arka plan sunan seri, egzotik atmosferi ve büyülü anlatımıyla çizgi romanla haşır neşir olmayanları bile bir çırpıda kendine bağlayacak bir baş yapıt.

Kitap, John Agard, İş Kültür, 144 sayfa

Kızılderililerin kendisine ‘Konuşan Yapraklar’ dediği, yüzyıllar boyunca başkalarının hikâyelerini anlatan, sıradışı karakter Kitap sözü alıyor ve başlıyor kendi hayatını anlatmaya. Masalların nefeste ilk kez can bulduğu, insanların onları sadece belleğinde taşıdığı zamanlarda başlıyor bu hikâye. Yüzyıllar sonra yazı ve kil tabletler çıkıyor sahneye. Ardından alfabe, parşömen, papirüsler, matbaa... Süreci hepimiz az çok biliyoruz ama masalsı kurgusu ve esprili dili Kitap’ın anlattıklarını yavan bir biyografinin ve kronolojik sıralamanın çok ötesine taşıyor. Kitabın ateş başında başlayıp e-kitaplara uzanan evrimsel yolculuğuna eşlik etmek önümüzde bambaşka ufuklar açarken kitaplarla aramızdaki duygusal bağı güçlendiriyor.

Midas’ın Geveze Berberi, İpek Arman, Elma Çocuk, 96 sayfa

Rivayet odur ki Kral Midas’ın berberi Tilis, kralın sırrını rüzgâra haykırıp bir güzel rahatlamış ve rüzgârın taşıdığı bu sırrı yüzyıllar boyu duymayan kalmamıştı: “Midas’ın kulakları eşek kulaklarııı...” Arkeologların, sesi kulaklarımızda yankılanmaya devam eden Tilis’in izlerini aradıkları, kazılar yaptıkları bir bölgede haritalar kaybolup, gizemli gölgeler dolaşmaya başlasa ne düşünürdünüz? Sizi bilmem ama Yonca, Ali ve Cemal, Tilis’in döndüğüne, onun hayaletini gördüklerine yemin edebilirler. Bir de korkusuzca kayıp haritanın peşine düşüp esrarengiz gölgenin izini sürmeye karar verirlerse bilin ki macera başlamış demektir.

Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe, Paola Peretti, Genç Timaş, 208 sayfa

Her gün okula giderken durup yoldaki kiraz ağacını selamlayan dokuz yaşında bir kız çocuğu, Mafalda. Her geçen gün ağacı görebilmek için ona daha da yaklaşması gerekiyor. Mafalda bu mesafenin gittikçe kısalacağını ve günün birinde ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın ağacını göremeyeceğini biliyor. Altı ay içerisinde görme yetisini kaybedecek olan Mafalda’nın, karanlık bir gelecekte yaşamının yolunu bulabilmek için attığı adımlar herkese ilham verecek türden. Yazarın kendi yaşamından esinlenerek kaleme aldığı dokunaklı hikâye, çocukluğun barındırdığı doğal mizah duygusuyla renkleniyor.

Kusha ve İnciler, Beatrice Masini, Can Çocuk, 72 sayfa

Ödüllü yazar Beatrice Masini’nin ‘Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar’ serisi kız çocuklarını kendi yeteneklerini keşfetmeye davet eden Kusha ve İnciler ile devam ediyor. Kusha, Afrika’daki yaşamından köle tüccarları tarafından koparılmış ve Antik Roma’daki köle pazarında satılmış bir kız çocuğu. Bundan sonraki yaşamını asil bir ailenin yanında hizmetçilik yaparak geçirecek. Günün birinde, yine bir Afrikalı hizmetçinin getirdiği rengârenk inciler Kusha’nın parmaklarındaki hünerle birleşince hayatındaki dönüşüm de başlıyor. Kusha’nın yeteneği gelecekte yaşamını değiştirebilecek değerde ama önce evin şımarık kızı Livia’nın çevirdiği dolaplardan kurtulması gerekiyor.

BU KİTAPLARA DİKKAT!

Kocaayak Larf, Ashley Spires, Meav Yayınları, 32 sayfa

Vahşi Şeyler, Burcu Aktaş, Doğan Egmont, 116 sayfa

Hayaletler, Raina Telgemeier, Desen Yayınları, 256 sayfa

Duygularım - Oynuyorum ve Kendimi Tanıyorum, Virginie Limousin, Eric Veille ve Isabelle Filliozat, Domingo Yayınları, 112 sayfa

Çiz ve Keşfet serisi, Yasmeen Ismail, Hep Kitap, 60 sayfa

Bir Zürafanın Dertleri, Jory John-Lane Smith, Çınar Yayınları, 48 sayfa