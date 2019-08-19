Kerem Piker’in otopark projesi Sao Paulo Mimarlık Bienali’nde
Dünyanın en saygın mimarlık bienalleri arasında gösterilen Sao Paulo Mimarlık Bienali’ne, Türkiye’den davet edilen ilk proje ‘IPL’ (Informal Parking Lots of İstanbul) oldu. Kerem Piker Mimarlık tarafından hazırlanan ve İstanbul’un tarihi mekanlarındaki otoparkları araştıran ‘ILP’ projesi, bienalde sergilenecek 50 proje arasında yer alıyor.
12. Sao Paulo Mimarlık Bienali (IABSP), Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yer alan ve modern mimarlık tarihinin ikonik yapılarından birisi olarak gösterilen CCSP-Sao Paulo Kültür Merkezi içerisinde 10 Eylül-9 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Bienal’in küratörleri Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve Ciro Miguel, 12. Bienalin temasını ‘Everyday’ (Her gün/Gündelik) olarak belirledi. Bienale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden yapılan 760 adet proje başvurusunu değerlendiren seçici kurul, yaklaşık 50 projeyi sergilenmeye değer buldu.
KPM Kerem Piker Mimarlık tarafından fotoğraf sanatçısı Emre Dörter ve mimar Ekin Erar’ın işbirliğiyle hazırlanan ve İstanbul’un tarihi mekanlarındaki otoparkları araştıran ‘IPL’ (Informal Parking Lots of İstanbul), seçilen 50 projenin arasında yer aldı. IPL aynı zamanda Türkiye’den Sao Paulo Mimarlık Bienali’ne davet edilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. KPM kerem piker mimarlık IPL çalışma grubu Alev Işık, Baran Aybars, Behice Özer, Berk Hot, Bilge Ay, Duygu Bingül Aydın, Kerem Piker, Miray Türkoğlu, Öykü Şimşek ve Sinem Burhan’dan oluşuyor.
Otoparklar gündelik hayatın ürettiği birer altyapı projesine dönüşüyor
İstanbul’da otoparkların mimari bir tasarım problemi olduğunu vurgulayan KPM Mimarlık’ın kurucusu Kerem Piker, “Mekanik çözümlerin pahalı altyapı sistemleri, tarihi kentlerde yıkmadan yapmayı mümkün bırakmayacak kadar zorlayıcı bir otopark planlama politiğine yol açıyor. Kent, özellikle de tarihi kent, içerisinde otopark barındıracak şişmanlıkta boşluklara sahip olmayacak kadar değerli; bir başka deyişle otoparkın mekân ekonomisi bu kez kentin mekânsal ekonomisine yenik düşüyor. İstanbul’da gündelik hayat, irrasyonelin rasyonelleştirilebilmesi diyebileceğimiz özgün çözümleri üretmek konusunda son derece mahir. Salt iki ‘vale’ ile yönetilen açık alan otoparkları (INFORMAL PARKING LOT _ IPL), kentin en kritik bölgelerinde yer alan parsel artıklarını içerisine rasyonel bir otopark sığdırmanın fiziksel olarak neredeyse imkansız, mekan ekonomisi açısından ise anlamsız olduğu noktalarda birer otopark vahasına dönüştürebiliyorlar. Hiçbir zaman otopark olarak tarif edilmemiş, planlanmamış, projesi dahi çizilmemiş bu şekilsiz parseller böylelikle gündelik hayatın ürettiği birer altyapı projesine dönüşüyorlar” dedi.
2010 yılında Chicago Atheneum tarafından Avrupa’daki 40 yaş altındaki en iyi 40 mimardan biri olarak gösterilen Kerem Piker’in küratörlüğünü üstlendiği ‘Vardiya’ projesi, 2018 yılında Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer almıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle