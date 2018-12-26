Keçi'nin 10. sayısı yayında
Edebiyat e-dergisi Keçi’nin 10. sayısı yayında
Edebiyat e-dergisi Keçi’nin 10. sayısı yayınlandı. Keçi’nin 10. sayısında; Pınar Kür, Turgay Fişekçi, Mine Söğüt, Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem, Kenan Kocatürk, Müge Gürsoy Sökmen, Haluk Hepkon, Metin Celâl, Müren Beykan ve Şafak Pala gibi isimler, yayıncılığın güncel konularını tartışıyor. Keçi KIŞ 2018’de dünyanın büyük kitap organizasyonlarından Frankfurt Kitap Fuarı, Türkiye’de yayıncılığın geleceği, Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2018 yılına dair değerlendirmesi yer alıyor.
Keçi Dergisi, keciedebiyat.com adresinden ücretsiz okunabilir.
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