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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KazDağları için çaldı

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KazDağları için çaldı

PİYANİST ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ kapsamında dün bir konser verdi.

Say, Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama sahasında kendisi için oluşturulan alanda piyanosunun başına geçti. Saat 11.00’de başlayan ve 12.30 civarında sona eren konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Fazıl Say, konser sırasında kendi bestelemiş olduğu Kazdağları marşını da çaldı. Sanatçı, ayrıca dünya klasiklerinden bazı eserleri dinleyenlerin beğenisine sundu.

KazDağları için çaldı

YAŞATMAKTAN YANA OLMALIYIZ

Fazıl Say, ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ kamp alanında çevreciler ve vatandaşlara seslenerek, "Kazdağları için başlatılan kampanyanın 24’üncü gününde, ilk günden itibaren burada bulunanlara, doğayı savunanlara da teşekkür ederim. Onlar hepimizi yönlendirdiler. Bu konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Bu gezegende insanlar olarak gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan, yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. 

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