KazDağları için çaldı
PİYANİST ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ kapsamında dün bir konser verdi.
Say, Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama sahasında kendisi için oluşturulan alanda piyanosunun başına geçti. Saat 11.00’de başlayan ve 12.30 civarında sona eren konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Fazıl Say, konser sırasında kendi bestelemiş olduğu Kazdağları marşını da çaldı. Sanatçı, ayrıca dünya klasiklerinden bazı eserleri dinleyenlerin beğenisine sundu.
YAŞATMAKTAN YANA OLMALIYIZ
Fazıl Say, ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ kamp alanında çevreciler ve vatandaşlara seslenerek, "Kazdağları için başlatılan kampanyanın 24’üncü gününde, ilk günden itibaren burada bulunanlara, doğayı savunanlara da teşekkür ederim. Onlar hepimizi yönlendirdiler. Bu konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Bu gezegende insanlar olarak gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan, yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.
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