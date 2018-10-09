Günümüz ve geleneksel bu sergide birleşiyor
Mimari ve tasarım işleri ile tanınan Sami Savatlı'nın ilk kişisel sergisi ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi' 24 Ekim Çarşamba günü kapılarını açıyor.
Mimari ve tasarım işleri ile tanıdığımız Sami Savatlı'nın ‘Katmanlı Rastlantılar (Layered Coincidences) Sergisi’ 24 Ekim Çarşamba günü kapılarını açacak.
Sevil Dolmacı Art Consultancy bünyesinde gerçekleşecek Sami Savatlı’nın ilk kişisel sergisi ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’nde toplam 24 eser yer alacak. Geleneksel sanatların ötekileştirildiği ve çağdaş sanattan çok kalın duvarlarla ayrıştığı günümüzde, gündelik hayatımıza bu geleneğin izlerini taşıyan sanatçı; geleneksel sanatların yanı sıra geleneksel zanaat dallarını da işlerinde referans olarak kullanıyor. Sami Savatlı, bu referansları çağdaş sanat perspektifiyle kimi zaman resme, kimi zaman da çok boyutlu işlere dönüştürüyor. Sami Savatlı’nın ‘günümüz ve geleneksel’ arasındaki duygusal ve zamansal çok katmanlılığı fiziksel dünyaya çıkaran işlerinde, aşinalık ve yabancılık duygusu aynı anda yaratılıyor.
Sanatçının tüm bunları harmanlayarak hayata geçirdiği eserlerinin yer aldığı ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ 13 Kasım Salı gününe kadar tarihi Narmanlı Apartmanı'ndaki Sevil Dolmaci Art Consultancy'de görülebilir.
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