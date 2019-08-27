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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Kaş'ın uyuyan Dev'i cazla uyanacak

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Kaş'ın uyuyan Dev'i cazla uyanacak

Kendine Has’ın katkılarıyla Setur Marina’nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 6-7-8 Eylül’de gerçekleşecek Kaş Caz Festivali, Mammal Hands, Yeni Türkü, Elif Çağlar, Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu gibi isimleri ağırlayacak.

Efsaneye göre asırlardır uyuyan Dev’in uyanıp, Meis’teki sevgilisine müzikle aşkını anlatacağı Kaş Caz Festivali, bu yıl hem yerli hem de uluslararası isimleri ağırlıyor. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler.

Kaş Caz Festivali’nde festival başlarken gerçekleştirilecek Dev’i uyandırma seremonisi, beden farkındalığını ve sessizliği ön plana çıkaran yoga aktiviteleri, çocuklar için ses ve hareketin temel alındığı atölyeler, Curious Community ortaklığında yapılacak “Şehir, Müzik ve Üretim” başlıklı panel üç gün boyunca Kaş’ın doğasını ve güzelliklerini müzik dışı disiplinlerle de bir araya getiren yan etkinliklerden bazıları. Festival süresince Kaş’ın farklı alanlarında karşınıza çıkabilecek sürpriz konser ve etkinliklere de şimdiden hazır olun!

6-7-8 Eylül’de gerçekleşecek festival biletleri; www.biletix.com adresinde. www.kascazfestivali.com

Kaşın uyuyan Devi cazla uyanacak

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