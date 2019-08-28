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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
28.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Kaş Caz Festivali 6 Eylül'de başlıyor

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Kaş Caz Festivali 6 Eylül'de başlıyor

Kaş Caz Festivali Setur Marinaları’nın ev sahipliğinde,bu yıl ilk kez 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Efsaneye göre asırlardır uyuyan Dev’in uyanıp, Meis’teki sevgilisine müzikle aşkını anlatacağı Kaş Caz Festivali müzik programında bu yıl hem yerli hem de uluslararası isimleri ağırlıyor. İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin önemli seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler. 

Kaş Caz Festivali’nde festival başlarken gerçekleştirilecek Dev’i uyandırma seremonisi, beden farkındalığını ve sessizliği ön plana çıkaran yoga aktiviteleri, çocuklar için ses ve hareketin temel alındığı atölyeler, Curious Community ortaklığında yapılacak 'Şehir, Müzik ve Üretim' başlıklı panel ve üç gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festival biletleri; www.biletix.com adresinde.

6 – 7 – 8 Eylül 2019

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