Kaş Caz Festivali 6 Eylül'de başlıyor
Kaş Caz Festivali Setur Marinaları’nın ev sahipliğinde,bu yıl ilk kez 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Efsaneye göre asırlardır uyuyan Dev’in uyanıp, Meis’teki sevgilisine müzikle aşkını anlatacağı Kaş Caz Festivali müzik programında bu yıl hem yerli hem de uluslararası isimleri ağırlıyor. İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin önemli seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler.
Kaş Caz Festivali’nde festival başlarken gerçekleştirilecek Dev’i uyandırma seremonisi, beden farkındalığını ve sessizliği ön plana çıkaran yoga aktiviteleri, çocuklar için ses ve hareketin temel alındığı atölyeler, Curious Community ortaklığında yapılacak 'Şehir, Müzik ve Üretim' başlıklı panel ve üç gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Festival biletleri; www.biletix.com adresinde.
6 – 7 – 8 Eylül 2019
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