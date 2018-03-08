‘Kartaca’ müzayedede



Müzayedenin en çok ilgi görmesi beklenen eseri sanatçı Erol Akyavaş’a ait ‘Delenda est Chartago’. Akyavaş’ın mimari ve tarihsel izler taşıyan 1981 tarihli tablosu 500 bin TL açılış fiyatı ile müzayedeye çıkıyor. MÖ 2. yüzyılda Romalı devlet adamı Marcus Cato’nun ünlü “Kartaca yıkılmalı” sözü ve fikri sonunda düşen Kartaca şehrini konu alan eser 1982 yılında Berlin Ubersee Müzesi’nde sergilenmiş. Galeri Nev’in sahibi Haldun Dostoğlu satışa sunulan eser için “Sanatçının mimari ve entelektüel yönünü yansıttığı, İslami motiflere geçmeden önce çalıştığı en önemli eserlerinden biridir” diyor. Tarihsel, geometrik ve soyut imgelerin sonsuz bir derinlik içinde tuvale yayılarak Roma İmparatorluğu’nu sembolize eden büyük gölgenin altında toplandığı kompozisyon sanatçının en değerli eserleri arasında gösteriliyor. Müzayedede ayrıca Erol Akyavaş’ın ‘Karahisari’, ‘Çadırlar’ ve ‘Oda’ isimli tabloları yer alıyor.

HALİL EFENDİ İLK KEZ

Fahrelnisa Zeid’in ünlü eseri ‘Halil Efendi’ de ilk kez 350 bin TL açılış fiyatıyla bu müzayedede olacak. Sanatçının yaptığı lezzetli yemekler ile hatırlanan aşçı ‘Halil Efendi’ tablosu en son İstanbul Modern Zeid retrospektifinde 2006 yılında sergilenmişti. Türk resminin Paris’teki en önemli temsilcilerinden Mübin Orhon’un 1963 tarihli soyut çalışması, Selim Turan’ın başyapıt niteliğinde eserleri, Burhan Doğançay’ın ‘Duvarlar’ ve ‘Kurdeleler’ konulu eserleri, Ömer Uluç’un dört önemli tablosu da satışa sunulacak eserler arasında yer alıyor. Adnan Çoker retrospektif niteliğinde bir seçki ile müzayedede yer alırken, Abdurrahman Öztoprak ve Komet imzalı eserlerde satışa sunulacak.

Olgaç Artam tarafından yönetilecek müzayedede satışa sunulacak eserler 17 Mart tarihine kadar Antik A.Ş. sergi salonlarında görülebilir. www.artam.com