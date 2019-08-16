Karsu, ENKA Açıkhava’da sahne alacak
ENKA Kültür Sanat, Açıkhava buluşmaları kapsamında yeni haftada Karsu’yu ağırlıyor. Caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştiren Karsu, kendine has ritmi ile seyircilerin karşısına çıkacak.
New York Carnegie Hall, North Sea Jazz Festival sahnelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’deki performanslarıyla da adından söz ettiren Karsu, 20 Ağustos Salı akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava‘da sahne alacak.
2012 yılında ilk stüdyo albümü “Confession”ı yayımlayan Karsu, üretim süreçlerinde piyanist, söz yazarı, besteci ve aranjör rollerini de üstlendi. Kendi bestelerinin yanı sıra kült haline gelmiş Jest Oldu, İnci Tanem ve Gesi Bağları gibi şarkılara getirdiği yorumu ile kısa sürede dinleyici kitlesini arttıran Karsu, yurt içi ve dışında konser verdi. Caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yaratan Karsu, 2016 yılında Hollanda’da 'Edison Jazz/World' ödülünü kazandı.
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