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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Karsu, ENKA Açıkhava’da sahne alacak

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Karsu, ENKA Açıkhava’da sahne alacak
Karsu

ENKA Kültür Sanat, Açıkhava buluşmaları kapsamında yeni haftada Karsu’yu ağırlıyor. Caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştiren Karsu, kendine has ritmi ile seyircilerin karşısına çıkacak.

New York Carnegie Hall, North Sea Jazz Festival sahnelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’deki performanslarıyla da adından söz ettiren Karsu, 20 Ağustos Salı akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava‘da sahne alacak.

2012 yılında ilk stüdyo albümü “Confession”ı yayımlayan Karsu, üretim süreçlerinde piyanist, söz yazarı, besteci ve aranjör rollerini de üstlendi.  Kendi bestelerinin yanı sıra kült haline gelmiş Jest Oldu, İnci Tanem ve Gesi Bağları gibi şarkılara getirdiği yorumu ile kısa sürede dinleyici kitlesini arttıran Karsu, yurt içi ve dışında konser verdi. Caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yaratan Karsu, 2016 yılında Hollanda’da 'Edison Jazz/World' ödülünü kazandı.

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