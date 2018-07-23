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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kitap Sanat
AA
23.07.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Karain'e UNESCO düzenlemesi

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Karain'e UNESCO düzenlemesi

Türkiye'de tek neandertal insanların kalıntılarının bulunduğu, 1994'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Karain Mağarası'nın kalıcı listeye alınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıyor.

Antalya kent merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Katran Dağı'ndaki mağara, Anadolu'da en eski yerleşim birimleri arasında yer alıyor.
Neandertal insanların yaşadığı paleolitik çağdan Roma dönemine kadar sürekli iskan olarak kullanılan mağara, sarkıt, dikit ve büyük sütunlarla bezeli doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Antalya-Burdur karayoluna bakan ve merdivenle tırmanılan 400 metre rakımlı tepedeki mağara, her mevsim turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerden gelen turistler, doğal güzelliği kadar kültürel zenginliği bulunan mağarada saatlerce vakit geçiriyor.
Karain Mağarası'nda metrelerce derinliğe inen ziyaretçiler, 100 binlerce yılda oluşan sarkıt ve sütunları izliyor, yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

Merhum Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten'in 1946'da keşfettiği ve bugüne kadar yürütülen kazılarda ilk insanlar olarak da bilinen neantertal insanlar ile su aygırı, gergedan, aslan, fil gibi hayvanların kalıntılarının bulunduğu mağara, insanlık ve doğa tarihine de ışık tutuyor.

'UNESCO'DA YER ALACAKTIR'

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karain Mağarası'nın ilk insanların yaşadığı en eski yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi.
Mağarada 500 bin yıl öncesinden başlayan ilk iskan olduğunu aktaran Taşkıran, "Bütün çağlarda hatta Roma dönemine kadar insanların bu mağarayı sürekli kullandığını biliyoruz. Girişindeki duvarlarında adak kitabeleri var. Burada bir dağ tanrıçasına tapınma olayı var." dedi.

İnanılması güç bir tarihsel derinliğe sahip bu antik mekanda 1946'dan bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini bildiren Taşkıran, çok eski dönemleri çalıştıkları için kazıların incelik ve titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Kazılarda, tarihin seyrini değiştirecek önemli kalıntıların bulunduğunu vurgulayan Taşkıran, geçen yılki kazılarda 300 bin yıl öncesine ait tabakalarda antik filin alt çenesi ve kürek kemiğini bulduklarını hatırlattı. İnsanların taştan yaptığı aletleri de bulduklarını anlatan Taşkıran, "Mağaranın en önemli özelliklerinden biri de neandertal insanlarının burada yaşamış olmasıdır. Neandertal insanlarının kalıntılarına Türkiye'de sadece Karain Mağarası'nda rastlanıyor, başka bir yerde neandertal kalıntısı yok." diye konuştu.

Uzun süreli bir iskanın olmasının da mağarayı önemli kıldığına dikkati çeken Taşkıran, şunları kaydetti:
"Karain Mağarası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday ören yerlerinden biri. Buraya daha önce UNESCO'dan uzmanlar geldi, incelediler. Bazı eksiklikler buldular. Bunun üzerine bölgede çevre düzenlemesi yapıldı, eksiklikler tamamlandı. Tek eksiğimiz eski müzenin yeniden faal hale getirilmesi. Çünkü bir tadilat gördü müze ama henüz teşhir tanzimi yapılmadı. Onun da çalışmaları başladı. Aşağıdaki müzeyi de oluşturabilirsek UNESCO Dünya Kültür Kalıcı Mirası listesinde Karain Mağarası da yer alacaktır."
Taşkıran, mağarada yaşayan paleolitik insanlarının ovada filleri, su aygırlarını, gergedanları, aslanları avlayıp parçalayarak mağaraya çıkardığını aktardı.

Karain Mağarası'nın Türkiye'nin önemli ören yerlerinden olduğuna değinen Taşkıran, "Türkiye'deki birçok müzeden daha fazla ziyaretçisi var, gerek yerli gerek yabancı." dedi.

'BÜYÜLEYİCİ BİR HAVASI VAR'

Ziyaretçilerden Kamil Özerten mağaranın karstik özelliklerinden etkilendiğini, değişik yazılar ve resimlerin bulunduğunu anlattı.
Ayşe Rüveyda Özerten ise tepeye kadar tırmanırken yorulduğunu ancak mağaranın doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade etti.
Çanakkale'den gelen Ayla Dalgıç ise mağaranın ünlü olduğunu belirterek "Büyüleyici bir havası var." diye konuştu.

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