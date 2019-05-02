Karadeniz için tiyatro festivali zamanı!

Trabzon’da başlayan 20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 16 Mayıs’a kadar Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarının yanı sıra İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’dan tiyatro topluluklarını ağırlayacak. Festivalin açılış töreninde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt festivalin 20’inci senesine özel bir program hazırladıklarını anlattı: “Dünyanın çeşitli ülkelerinde çok başarılı tiyatroları bu festivalde buluşturacağız. İçinde Türk tiyatromuz da var. Zengin bir repertuar oldu, zengin bir festival programı oldu. Ümit ediyorum gelecekte de çok büyüyerek bu festival sonsuza kadar devam eder. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Trabzon Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından festival yürüyüşü gerçekleştir

Devlet Tiyatroları’nın kapalı gişe oyunları ile dünyanın seçkin tiyatro ekiplerini bir araya getirecek buluşmanın ilk oyunu bu akşam (perşembe) saat 19.00’da, Haluk Ongan Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak olan, Turan Oflazoğlu’nun yazdığı ve Birkan Görgün’ün yönettiği Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Korkut Ata’ olacak. Ukrayna’dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’da Haluk Ongan Sahnesi’nde Lutz Hubner’in eseri ‘Bir Boksörün Kalbi’ adlı oyunu sergileyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Patrick Süskind’in yazdığı ve Metin Belgin’in rejisörlüğünü yaptığı ‘Kontrbas’ adlı eseri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde saat 15.00’da Hüseyin Kazaz Sahnesinde perdelerini açacak.

Romanya’nın Tony Bulandra Tiyatrosu A.P. Chekhov’un ‘6. Koğuş’ adlı eserini 5 Mayıs saat 20.00’da, 6 Mayıs’ta ise saat 21.00’da Haluk Ongan Sahnesi’nde sergileyecek. İspanya’nın Yllana Tiyatrosu 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde saat 21.00’da ekip çalışmaları olan ’Şefler’ adlı oyunu Haluk Ongan Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenesine sunacak. Hırvatistan’ın Lea Sekulıc tiyatrosu Lea Sukulic’in ‘Pentimento’ adlı eserini Hüseyin Kazaz Sahnesi’nde 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde saat 15.00’da sahneleyecek.

Festival kapsamında ayrıca Gürcistan’ın Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 21.00’de Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Ev Sahibi ve Misafir’ adlı eseri; Ankara Devlet Tiyatrosu 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde saat 15.00’da Hüseyin Kazaz Sahnesi’nde ‘Eyvah Nadir’ adlı oyunu; Rusya’nın A. A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu 11 ve 12 Mayıs’ta 21.00’da Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Genç Werther’in Acıları’nı; Yunanistan’dan Art Vouveau Tiyatrosu 13 ve 14 Mayıs, saat 21.00’da Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Koltuk Değnekleri’ni; Fransa’dan gelen Fools & Feathers Tiyatrosu ise 15 Mayıs, 21.00’da ve 16 Mayıs tarihinde 15.00’da Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Sıradışı Zamanlar’ı sahneye taşıyacak.

USTALARDAN ATÖLYELER

Festival kapsamında ‘ustalarından meraklılarına’ atölye eğitimleri de gerçekleştirecek. Gazeteci, karikatürist ve şair Harun Yavruoğlu ile ‘Karikatür Atölyesi’, Elvan Ak ile ‘Ebru Sanatı Atölyesi’, dans antrenörü Meltem Atagün ile ‘Dans Atölyesi’, dramaturg Erkan Akçelik ile ‘Yazarlık ve Hikâye Anlatımı Atölyesi’, İstanbul Devlet Tiyatroları Sanatçısı Birkan Görgün ile ‘Gestald Sahneleme Tekniği ve Karakter Yaratımı Atölyesi’, Devlet Tiyatroları Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş ile ‘Maske Yapım Atölyesi’, Antalya Devlet Tiyatrosu Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç ile ‘Çocuklarla Karagöz Atölyesi’, Eğitmen Zehra Atalay ile ‘Keçe Peri Atölyesi’, Devlet Tyatroları Resim ve Boyama Atölye Şefi ve Ressam Duygu Gökalp ile ‘Sevgi Ağacı, Resim ve Boyama Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi’ düzenlenecek.