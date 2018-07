Karadan kopamam

Ozanın Günü ve Homeros Etkinliği, Bozcaada

Ada ziyaretlerim nedense bende bir tedirginlik yaratır. Karadan uzak, etrafım suyla çevrili bir yerden bir an önce kurtulmak isterim. Adalar’a gitmediğimi, görmediğimi zannetmeyin. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı... Bu adalarda gece de kaldığım olmuştur. Orada oturan dostlarım, akrabalarım var.

O adalar üzerine uzun bir incelemem de yayımlandı. Her an İstanbul’un karasına ulaşabileceğimi bilmeme rağmen gene de tahammülümü zorladım.

Bozcaada’yı, Gökçeada’yı görmemiştim, doğrusu görmek arzusu da duymadım.

Yazar arkadaşım Feridun Andaç, beni bir konuşma yapmak için Bozcaada’ya davet etti. İhsan Yılmaz ile beni, Haluk Oral arabasıyla Bozcaada’ya götürdü.

İki vapur değiştirdiğimiz için daha gezinin başında mızıkçılık yapmaya başladım. Beni, MHP’den milletvekili olan rahmetli Gündüz Aktan evinde misafir etmişti. Evin önünde küçük bir bahçesi vardı.

Akşamüstü, kafe/gazino arası bir mekânda Feridun Andaç, İhsan, ben konuşma yaptık. Daha sonra da sevgili arkadaşımız Ferai Tınç ve eşi Lütfü Tınç, kıyıdaki bir lokantada bizi ağırladılar. Tınçlar şimdi yılın büyük bölümünü Bozcaada’da geçiriyor.

Biraz sonra başka masada oturan Arif Damar da bize katılmıştı.

Bozcaada’da her yıl Haluk Şahin’in düzenlediği ‘Homeros Şiir Günleri’ yapılıyor; tanınmış şairler gün ışırken, denize karşı şiirlerini okuyorlar.

Bozcaada yıllar önce bir sürgün yeriydi.

Ticani tarikatının başındaki Kemal Pilavoğlu, oraya sürgüne gönderilmişti. Anlattıklarına göre şarap yapılıyor diye, birçok üzüm fidanını sökmüştü. Şimdi orada şarap imalathaneleri var. Bozcaada şimdi turistik bir yer, her yıl şiir şenliği daha çok biliniyor, gidiliyor.

Yazımızın amacının altını bir kez daha çizelim:

Arif Damar’ın şiirleri okunmalı.

Haluk Şahin’in ‘Bozcaada Kitabı’ buraya gitmeden önce size yararlı olabilir.

Lütfü Tınç’ın hazırladığı kitaplar yakın tarihimizi öğretiyor. Tınç, İsmail Habib Sevük’ün ‘Atatürk’le Beraber’ kitabını yayıma hazırladı.

Haluk Oral’ın çalışması ‘Bir Roman Kahramanı Orhan Veli’yi okuyunuz...