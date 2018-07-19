Karadan kopamam

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Doğan Hızlan dhizlan@hurriyet.com.tr
19.07.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

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Ozanın Günü ve Homeros Etkinliği, Bozcaada

Yıllar önce bir sürgün yeri olan Bozcaada şimdi turistik bir yer; her yıl yapılan şiir şenliği daha çok biliniyor. Tanınmış şairler gün ışırken, denize karşı şiirlerini okuyorlar. Bense buraya ilk kez yazar arkadaşım Feridun Andaç’ın davetiyle, bir konuşma yapmak için gitmiştim...

Ada ziyaretlerim nedense bende bir tedirginlik yaratır. Karadan uzak, etrafım suyla çevrili bir yerden bir an önce kurtulmak isterim. Adalar’a gitmediğimi, görmediğimi zannetmeyin. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı... Bu adalarda gece de kaldığım olmuştur. Orada oturan dostlarım, akrabalarım var.
O adalar üzerine uzun bir incelemem de yayımlandı. Her an İstanbul’un karasına ulaşabileceğimi bilmeme rağmen gene de tahammülümü zorladım.
Bozcaada’yı, Gökçeada’yı görmemiştim, doğrusu görmek arzusu da duymadım.
Yazar arkadaşım Feridun Andaç, beni bir konuşma yapmak için Bozcaada’ya davet etti. İhsan Yılmaz ile beni, Haluk Oral arabasıyla Bozcaada’ya götürdü.
İki vapur değiştirdiğimiz için daha gezinin başında mızıkçılık yapmaya başladım. Beni, MHP’den milletvekili olan rahmetli Gündüz Aktan evinde misafir etmişti. Evin önünde küçük bir bahçesi vardı.
Akşamüstü, kafe/gazino arası bir mekânda Feridun Andaç, İhsan, ben konuşma yaptık. Daha sonra da sevgili arkadaşımız Ferai Tınç ve eşi Lütfü Tınç, kıyıdaki bir lokantada bizi ağırladılar. Tınçlar şimdi yılın büyük bölümünü Bozcaada’da geçiriyor.
Biraz sonra başka masada oturan Arif Damar da bize katılmıştı.
Bozcaada’da her yıl Haluk Şahin’in düzenlediği ‘Homeros Şiir Günleri’ yapılıyor; tanınmış şairler gün ışırken, denize karşı şiirlerini okuyorlar.
Bozcaada yıllar önce bir sürgün yeriydi.
Ticani tarikatının başındaki Kemal Pilavoğlu, oraya sürgüne gönderilmişti. Anlattıklarına göre şarap yapılıyor diye, birçok üzüm fidanını sökmüştü. Şimdi orada şarap imalathaneleri var. Bozcaada şimdi turistik bir yer, her yıl şiir şenliği daha çok biliniyor, gidiliyor.
Yazımızın amacının altını bir kez daha çizelim:
Arif Damar’ın şiirleri okunmalı.
Haluk Şahin’in ‘Bozcaada Kitabı’ buraya gitmeden önce size yararlı olabilir.
Lütfü Tınç’ın hazırladığı kitaplar yakın tarihimizi öğretiyor. Tınç, İsmail Habib Sevük’ün ‘Atatürk’le Beraber’ kitabını yayıma hazırladı.
Haluk Oral’ın çalışması ‘Bir Roman Kahramanı Orhan Veli’yi okuyunuz...

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