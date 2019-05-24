Kaplumbağa Terbiyecisi sanal ortamda
Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey imzası taşıyan Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanatseverlerle yeniden, bu kez farklı bir platformda buluşturuyor.
Muse VR tarafından gerçekleştirilen ‘Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi’ başlıklı proje, bu nadide eserin 1906 yılının ilk aylarında, Osman Hamdi Bey’in çalışma odasında deneyimlenmesine olanak tanıyor. İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki kitaplardan resimlerine, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı bulurken, ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunun da içine girebiliyor, hatta kaplumbağalara lahana yapraklarını yedirebiliyorlar. Teknolojinin hızlı ilerleyişi ile sosyal yaşamın dönüştüğünü ve bu dönüşümün müze kavramının algılanışına yönelik değişimi de beraberinde getirdiğini ifade eden Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, bu proje ile sanatseverler için yeni bir deneyim tasarladıklarını ve müze deneyimini mekân ötesine taşıdıklarına dikkat çekiyor. Bu sıra dışı deneyim, Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde Osman Hamdi Bey’e ayrılan özel bölümde sanatseverleri bekliyor.
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