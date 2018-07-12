Kapanışı rock efsanesi yapacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali’nin 17 Temmuz’daki kapanışını efsanevi rock grubu Led Zeppelin’in muazzam solisti Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters yapaca
Harbiye Açıkhava’daki konser saat 21.00’de başlayacak. İlk kez 11 yıl önce, 14. İstanbul Caz Festivali’nde sahneye konuk olan Led Zeppelin’in efsanevi sesi Plant, Matraş’ın sponsorluğundaki konserde, geçen günlerde yayımlanan son albümü ‘Carry Fire’dan da şarkılar seslendirecek. Konserde İKSV, Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da yaşayan mültecilerin de davetli olarak yer alması sağlanacak.
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