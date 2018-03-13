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    Kansersiz yaşama destek için karma sergi

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    24 sanatçının bir araya geldiği 'Benim Yaşam Rengim' sergisi kapılarını ziyaretçilere açıyor.

    Gelirinin yarısı Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanılacak sergi 22-28 Mart tarihleri arasında Soul'n Art Galeri'de ziyarete açık olacak. 22 Mart'ta açılış kokteyli ile başlayacak sergide Mehmet Güreli,Faruk Akbaş, Tuğba Hacısüleymanoğlu, Renan Kaleli, Yiğit Yazıcı, Eda Su Neidik, Barış Sarıbaş, Cankat Kalyoncu, Sibel Aytuğ, Cengiz Yatağan, Sedef Zeren, Merve Sayar, Semra Ertalay, Hale Karpuzcu, Sezin Tekin, Tolga Baktimur, Elif Erdem, Şebnem Celepoğlu, Ayda Üngeldi, Ceyda Caba, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Özhan Yurtseven, Nursel Sökmen Bayram ve Erkan Özerman 'ın eserleri olacak.  

    Kansersiz yaşama destek için karma sergi

    Etiketler: Kitapsanat , Benim Yaşam Rengim , Kansersiz Yaşam Derneği
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