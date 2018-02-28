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    Haberler >Kitap Sanat>‘Kanlı Tabya’ya ziyaretçi akını

    ‘Kanlı Tabya’ya ziyaretçi akını

    AA
    28.02.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

    OSMANLI Devleti'nce 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828 tarihinde 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı ‘Büyük Tabya’da 500 asker şehit düşmüştü. Tabyaları düşürüp Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara ‘Kanlı Tabya’ olarak geçen tarihi tabya, yaklaşık bir ay önce ‘Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ olarak düzenlenip ziyarete açıldı.

    KARS’A İLGİ BÜYÜK

    Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, müzenin resmi olarak açılmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Doğu Ekspresi yoluyla Kars'a müthiş turist sirkülasyonu var. Arkeoloji müzesine 6 ayda gelen ziyaretçi sayısına bir ayda ulaşıyoruz. Son bir ayda müzemizi gezen ziyaretçi sayısı 5 bin 970 kişi. Bir önceki yılda 6-7 ayda ulaşamadığımız ziyaretçi sayılarına bu sene şimdiden ulaştık. Bu sirkülasyon devam ederse yıllık ziyaretçi sayımız her müze için 30-40 bini geçecek." 

    Etiketler: gazetehaberleri , kars , sergi
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