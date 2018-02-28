‘Kanlı Tabya’ya ziyaretçi akını

KARS’A İLGİ BÜYÜK

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, müzenin resmi olarak açılmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Doğu Ekspresi yoluyla Kars'a müthiş turist sirkülasyonu var. Arkeoloji müzesine 6 ayda gelen ziyaretçi sayısına bir ayda ulaşıyoruz. Son bir ayda müzemizi gezen ziyaretçi sayısı 5 bin 970 kişi. Bir önceki yılda 6-7 ayda ulaşamadığımız ziyaretçi sayılarına bu sene şimdiden ulaştık. Bu sirkülasyon devam ederse yıllık ziyaretçi sayımız her müze için 30-40 bini geçecek."