Kaman’da Japon mucizesi
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Kırşehir Kaman’da 33 yıldır sürdürdüğü kazılarda 2 binin üzerinde eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılardan çıkan eserler, Kalehöyük’teki Japon Bahçesi içinde yer alan arkeoloji müzesinde sergileniyor.
TARİHİ İpekyolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman’da 33 yıldır kazı çalışmaları sürdüren ve bugüne kadar 2 bini aşkın eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü bölgenin arkeolojik geçmişine ışık tuttuğu kadar sosyokültürel yapısına da büyük bir katkı sunuyor.
Kalehöyük’teki kazılar, Altes Prens Takahito Mikasa öncülüğünde 1978 yılında Tokyo’da kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA, Japanese Institute of Anatolian Archeology) tarafından 1985’te başlatıldı. 280 metre çapında, 16 metre yüksekliğinde tipik Anadolu höyüğünde sürdürülen kazılar, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan Dr. Sachihiro Omura başkanlığında yürütülüyor. 4 bin yıllık geçmişe sahip Kalehöyük’te bugüne kadar tarihi M.Ö. 2300’e kadar giden, Osmanlılardan Eski Tunç Çağı’na uzanan 4 ayrı kültür katmanına ait 2 binin üzerinde eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılardan çıkan eserler, Kalehöyük’teki Japon Bahçesi içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
İŞ BANKASI’NDAN DESTEK
Türkiye İş Bankası, kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların zarar görmeden hızlı ve kolayca incelenmesi amacıyla daha önce özel nitelikli bir X-ray cihazı temin edilmesi için katkı sağladığı Enstitü ile yeni bir işbirliğine daha gidiyor. Bu çerçevede kazılarda çıkarılan seramik parçaları saklamak üzere 1990 yılından bu yana kullanılan deponun onarılarak yenilenmesi hedefleniyor. İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkartılması, bu topraklardaki tarihi mirasın aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki bilimsel çalışmaların devam etmesi için çaba gösterdiklerini söylüyor.
HÖYÜK FORMUNDA MÜZE
Türkiye’ye 44 yıl önce gelen ve buradaki çalışmalarına Ankara Üniversitesi’nde başlayan Dr. Sachihiro Omura, eşi arkeolog Masako Omura ile birlikte görev aldığı Kaman’da hem çalışmalarını yürütüyor hem de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanlığını üstleniyor. Dr. Sachihiro Omura’ya ait müzenin mimari projesi, Kalehöyük’ün kendi formundan esinlenmiş ve kazısı yapılmakta olan höyük görünümünde tasarlanmış. Gelen ziyaretçilere kazı yöntemlerini ve aynı anda kazıda çıkarılan eserleri görme imkânı sağlayan bir yaklaşımla müze mimarisi şekillendirilmiş. Özgün bir mimari yapıya sahip olan Müze, 1500 metrekare kapalı alana sahip.
ARKEOLOJİ SABIR VE DEVAMLILIK İŞİ
Kaman’daki Japon mucizesini yaratan Dr. Sachihiro Omura: “Burada çalışmak, dünya tarihini okumak demektir. Kaman-Kalehöyük’te şimdiye kadar 4 bin 300 sene öncesine ulaştık. Kazımız 32 senedir devam ediyor, daha da kazılacak çok yer var. Bu, bir neslin bitirebileceği bir iş değil. Arkeoloji bir usta-çırak işi... Bizden sonra bu değerli alanı devralanların, bizim bulduklarımızın üzerine çok daha fazlasını koyacaklarına inanıyorum.”
ANI BAHÇESİ FOTOĞRAF PLATOSUNA DÜŞMÜŞ
Prens Mikasa’nın Kaman-Kalehöyük kazılarını başlatması anısına kurulan Mikasanomiya Anı Bahçesi, Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biri. Yaklaşık 22 dönüm üzerine kurulu olan bahçede toplam alanı 3 bin 500 metrekare olan birbirine bağlı iki gölet bulunuyor. Müze, ziyaretçilerinin yanı sıra son yıllarda düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin rağbet ettiği bir mekâna dönüşmüş durumda.
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