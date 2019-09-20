Kafka’yı Türkiye’ye tanıtmıştı
Başta Franz Kafka olmak üzere Alfred Adler, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Alfred Brauchle, Bertolt Brecht gibi Almanca yazarlardan yaptığı çevirilerle edebiyat dünyasına büyük katkı sunan usta yazar Kâmuran Şipal, 93 yaşandı hayata veda etti.
Başta Franz Kafka olmak üzere Alfred Adler, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Alfred Brauchle, Bertolt Brecht gibi Almanca yazarlardan yaptığı çevirilerle edebiyat dünyasına büyük katkı sunan usta yazar Kâmuran Şipal, 93 yaşandı hayata veda etti. Bakırköy Çamlık Hastanesinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat eden Şipal, bugün ikindi vakti Adana Yüreğir’deki Asri Mezarlık Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
1926’da Adana’da doğan Şipal, liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Almanya’da ihtisas çalışması yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Almanca okutmanlığı görevini üstlenen Şipal’in öyküleri 1949 yılından itibaren dergilerde yayınlamaya başladı. 1953’te Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü, ‘Elbiseciler Çarşısı’yla 1965 Sait Faik Öykü Armağanı’nı, ‘Köpek İstasyonu’yla 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü’nü kazanan usta yazar, ‘Sırrımsın Sırdaşımsın’la 2011 Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görülmüştü. Şipal, geçen yıl yayımlanan son romanı ‘Dua Çiçeği’ ise 2018 Sedat Simavi ödülünü kazanmıştı.
Kâmuran Şipal, daha çok çevirmen kimliğiyle biliniyordu. Almanca yazan Franz Kafka, Rainer Maria Rilke ve Hermann Hesse gibi büyük yazarlar onun çevirileri sayesinde Türkiye’de tanındı. Şipal, Sigmund Freud ve Alfred Adler’in psikoloji alanındaki çalışmalarını Türkçeye düzenli olarak çeviren ilk çevirmenlerdendi. Wolfgang Borchert, Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Hans Bender onun Türkçeye kazandırdığı usta yazardandı. Şipal, 2011 yılında Alman dilinden çevirileri nedeniyle Alman Kültür Bakanlığı tarafından verilen Tarabya Çeviri Ödülü’ne değer görülmüştü.
Hürriyet Kitap Sanat yazarı A. Ömer Türkeş, Şipal’ın son romanı ‘Dua Çiçeği’yle ilgili şu yorumu yapmıştı: “İlk aşkını hatırlayan bir adamın iç dünyasında dolaşan Şipal’in yazarlık ustalığını sergileyen ‘Dua Çiçeği’, belleğin ve zamanın doğasını sorgulayan zarif, kısa ama yoğun bir roman. Kamuran Şipal’ın roman ve hikâyelerinde asıl öne çıkan duygu ve düşüncelerin dile geliş biçimidir. ‘Demirköprü’de, ‘Sırrımsın Sırdaşımsın’da ve son romanı ‘Dua Çiçeği’nde, anlatıcıların ruh halini mükemmel bir dille kuşatıyor Şipal. Özellikle çiçeklere ayrılan bölümlerde dilsel ustalığını iyice konuşturmuş.”
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