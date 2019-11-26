Kafkasya’dan bir aşk hikâyesi...
Sevim Reşat’ın kaleme aldığı ‘Karlı Dağın Âşıkları’ okuru 1850’lerin Kafkasyası’na, yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yazılmış imkânsız bir aşk hikâyesine götürüyor...
Sevim Reşat’ın kaleminden sınıf farkının halkı keskin bir bıçak gibi böldüğü dönemlerde yaşanmış, gerçek bir aşk hikâyesinin anlatıldığı ‘Karlı Dağın Âşıkları’ Altın Kitaplar’dan çıktı.
1850’li yılların Kafkasyası; radyonun, televizyonun icat edilmediği, gazetelerin yaygınlaşmadığı bir dönemde sevda sözleri uluorta dolaşmamakta, kalpten gelmeyen hiçbir söz dudaktan dökülmemektedir… Zira aşk dillerde değil, kalplerde geziniyordur.
Jan ve Albina birbirlerine âşık iki gençtir. Ancak koşullar, evlenmelerini olanaksız kılar. Bazen açık, bazen gizli her devirde varlığını koruyan sınıf farkı o dönem için en büyük engeldir. Ama engeller sadece dışarıdan gelmiyordur... Her iki gencin gururlu yapısı, özgürlüklerine düşkün oluşları zaman zaman onları anlaşmazlığa sürükler. Bu kadar imkânsız bir aşk mutlu son bitebilir mi? Burada devreye kader girer. Bu sıra dışı aşkı dikkate almaya, ilgilenmeye değer görür. Kalpleri birbiri için çarpan bu aşıkları en zor sınavlardan geçirir, sanki bu olağanüstü aşka layık olup olmadıklarını ölçüp biçmek ister gibi...
Jan bir köle olarak bu aşkı layıkıyla yaşayamayacağını kısa sürede anlar. Özgürlük vaat eden Kafkas savaşlarına katılır. Girdiği çatışmalar, kazandığı zaferler onu ünlü bir komutan yapar. Albina ise kendi sınıfından soylu ve zengin bir genç olan Ayberk’le evlenmek zorunda kalır. Her ikisi de hayatın ayrı kulvarlarında yol alırlar. Ama ne derler bilirsiniz: “İnsan düşünür, Tanrı güler”. Kaderin de kendine göre bir hesabı vardır.
Ve Lara, roman boyunca bir gölge gibi hep satır aralarında gezinen ama trajedisiyle bir ateş gibi içimizi yakan güzeller güzeli Lara... Lara ihtiraslı, köle bir kızdır. Ayberk’e âşıktır. Hiçbir zaman sahip olamayacağı bu adamın aşkı için bütün bir ömrünü vermeye razıdır. Tıpkı hayatını zindanda geçirmek zorunda olan bir mahkûmun bir günlük güneşe çıkma karşılığında ömrünün geri kalanından vazgeçmesi gibi... Bu yüzden kitabı bitirip kapatsak da Lara’nın trajedisi bir türlü yakamızı bırakmaz...
Yaşanmış bir olaydan yola çıkan bu hikâye, yazarı Sevim Reşat’ın mühendis kökenli olmasından mıdır bilinmez, gerçeklikten kopmayışıyla sağlam bir temel ve olay örgüsüne sahip. Son sözü kaderin söylediği tanıdık bir hikâye.
KARLI DAĞIN ÂŞIKLARI
Sevim Reşat
Altın Kitaplar, 2019
384 sayfa, 35 TL.
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