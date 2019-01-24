Kadınlık halleri
Gamze Taşdan, ‘Tuhaf Şeyler Ormanı’ başlıklı kişisel sergisiyle 29 Ocak-9 Mart tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda.
Toplumsal cinsiyet, geleneksel ve popüler kültür başlıkları altında ortaya koyduğu yapıtlarıyla dikkat çeken Gamze Taşdan, ‘Tuhaf Şeyler Ormanı’ başlıklı kişisel sergisiyle 29 Ocak-9 Mart tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda. Sergisinde Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumlarından biri olan Sümerbank’ın toplumsal hayattaki rolü ve kumaşlarında kullanılan desenlerinden yola çıkan sanatçı, tekrarlanan imgelerden oluşan sahneleriyle kadınlık halleri ve toplumsal belleğe göndermeler yapıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle