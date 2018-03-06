Kadınlar yazıyor, söylüyor, tartışıyor, üretiyor: kADIN YAZIsı Festivali

Türkiye'nin ilk 'Kadın Yazısı Festivali' İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 9-18 Mart 2018 tarihleri arasında dört farklı mekânda yapılacak olan festivalde 10 panel, altı okuma/söyleşi, üç yuvarlak masa, üç forum, dört atölye, iki performans ve bir sergi yer alıyor. İsveç'ten ve Türkiye'den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde 10 gün boyunca 'kADIN YAZIsı' başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak.

Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Atölyelerde ardıl, diğer bütün oturumlarda simültane çeviri yapılacak. 20 kişiyle sınırlı olan atölyelere öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi ve atölyelere kaydolmak için www.kadinyazisi.com adresini ziyaret edebilir,

bilgi@kadinyazisi.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.



kADIN YAZIsı TAM PROGRAM

9 MART 2018 CUMA

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı

15.00 – 15.30

Açılış Konuşmaları

16.00 – 18.00

Panel: Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını

Moderatör: Çimen Günay-Erkol; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık

18.15 – 19.00

Açılış Okuması: Latife Tekin

19.00 – 20.00

Kokteyl



10 MART 2018 CUMARTESİ

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı

11.00 - 13.00

Panel: Suat Derviş Edebiyatı

Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır

14.00 – 15.30

Panel: Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji

Moderatör: Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Fikret Çobanoğlu, Özlem Ertan

16.00 – 17.30

Panel: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet

Moderatör: Olcay Akyıldız; Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız

17.45 – 18.45

Okuma ve Söyleşi

Amanda Svensson & Tuğba Doğan

11 MART 2018 PAZAR / MARCH 11, 2018, SUNDAY

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /

12.00 - 14.00

Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil

Moderatör: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk



15.00 – 18.00

Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet

Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer



12 MART 2018 PAZARTESI / MARCH 12, 2018, MONDAY

18.00 - 19.45

Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet

Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut, Zarife Biliz



20.00 - 21.00

Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor?

Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari

13 MART 2018 SALI / MARCH 13, 2018, TUESDAY

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı



18.00 – 19.45

Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik

Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylin Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu

20.00 - 21.00

Söyleşi:

Moderatör: Tülin Ural

Cilla Naumann & Helena von Zweigbergk

İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 - 21.00

Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri / Workshop

Yürütücü: Sassa Buregren

14 MART 2018 ÇARŞAMBA / MARCH 14, 2018, WEDNESDAY

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

18.00 – 19.45

Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler

Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång

20.00 - 21.00

Performans

Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts

15 MART 2018 PERŞEMBE / MARCH 15, 2018, THURSDAY

İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 – 21.00

Atölye: Grafik Roman I

Yürütücü: Karolina Bång

16 MART 2018 CUMA

Balat



10.00 – 14.00

Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri

(Etkinlik dili Türkçe’dir - Rezervasyon için cinsadimlar@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilmesi rica olunur.)



Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /



16.45 – 17.45

Okuma ve Söyleşi:

Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer

18.00 – 19.45

Forum: Yayıncılık

Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği

20.00 – 21.00

Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik

Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı: Elisabeth Hjorth

İsveç Araştırma Enstitüsü

18.30 – 21.00

Atölye: Grafik Roman II

Yürütücü: Karolina Bång

17 MART 2018 CUMARTESİ

MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu



11.00 - 13.00

Panel: Eko-feminist Yazın

Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar: İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay

14.00 - 16.00

Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler

Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar

16.15 - 17.30

Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu

Sema Kaygusuz

18 MART 2018 PAZAR

MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu



12.00 – 14.00

Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler

Moderatör: Sibel Yardımcı; Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar

15.00 – 17.00

Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası

Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral

17.15-17.45

Performans

Ayşe Lebriz Berkem

18.00 – 18.45

Kapanış Okuması

Ayfer Tunç