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    Kadınlar yazıyor, söylüyor, tartışıyor, üretiyor: kADIN YAZIsı Festivali

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin ilk 'Kadın Yazısı Festivali' 9-18 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. 'kADIN YAZIsı Festivali/İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması' kapsamında 10 gün boyunca dört farklı mekânda edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak.

    Türkiye'nin ilk 'Kadın Yazısı Festivali' İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 9-18 Mart 2018 tarihleri arasında dört farklı mekânda yapılacak olan festivalde 10 panel, altı okuma/söyleşi, üç yuvarlak masa, üç forum, dört atölye, iki performans ve bir sergi yer alıyor. İsveç'ten ve Türkiye'den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde 10 gün boyunca 'kADIN YAZIsı' başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak.
    Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Atölyelerde ardıl, diğer bütün oturumlarda simültane çeviri yapılacak. 20 kişiyle sınırlı olan atölyelere öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.
    Festival hakkında ayrıntılı bilgi ve atölyelere kaydolmak için www.kadinyazisi.com adresini ziyaret edebilir, 
    bilgi@kadinyazisi.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.

    Kadınlar yazıyor, söylüyor, tartışıyor, üretiyor: kADIN YAZIsı Festivali
    kADIN YAZIsı TAM PROGRAM

    9 MART 2018 CUMA 
    MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı 

    15.00 – 15.30
    Açılış Konuşmaları

    16.00 – 18.00
    Panel: Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını
    Moderatör: Çimen Günay-Erkol; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık

    18.15 – 19.00
    Açılış Okuması: Latife Tekin

    19.00 – 20.00
    Kokteyl

    10 MART 2018 CUMARTESİ
    MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı

    11.00 - 13.00
    Panel: Suat Derviş Edebiyatı
    Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır

    14.00 – 15.30
    Panel: Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji
    Moderatör: Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Fikret Çobanoğlu, Özlem Ertan

    16.00 – 17.30
    Panel: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet
    Moderatör: Olcay Akyıldız; Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız

    17.45 – 18.45
    Okuma ve Söyleşi
    Amanda Svensson & Tuğba Doğan

    11 MART 2018 PAZAR / MARCH 11, 2018, SUNDAY
    Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /

    12.00 - 14.00
    Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil

    Moderatör: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk

    15.00 – 18.00
    Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet
    Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer


    12 MART 2018 PAZARTESI / MARCH 12, 2018, MONDAY

    18.00 - 19.45
    Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet
    Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut, Zarife Biliz

    20.00 - 21.00

    Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor?
    Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari

    13 MART 2018 SALI / MARCH 13, 2018, TUESDAY
    Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 

    18.00 – 19.45
    Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik
    Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylin Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu

    20.00 - 21.00
    Söyleşi:
    Moderatör: Tülin Ural
    Cilla Naumann & Helena von Zweigbergk

    İsveç Araştırma Enstitüsü
    18.30 - 21.00
    Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri / Workshop
    Yürütücü: Sassa Buregren

    14 MART 2018 ÇARŞAMBA / MARCH 14, 2018, WEDNESDAY
    Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
    18.00 – 19.45

    Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler
    Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång

    20.00 - 21.00
    Performans
    Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts

    15 MART 2018 PERŞEMBE / MARCH 15, 2018, THURSDAY
    İsveç Araştırma Enstitüsü
    18.30 – 21.00
    Atölye: Grafik Roman I
    Yürütücü: Karolina Bång

    16 MART 2018 CUMA
    Balat

    10.00 – 14.00
    Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri
    (Etkinlik dili Türkçe’dir - Rezervasyon için cinsadimlar@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilmesi rica olunur.)

    Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /

    16.45 – 17.45
    Okuma ve Söyleşi:
    Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer

    18.00 – 19.45
    Forum: Yayıncılık
    Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği

    20.00 – 21.00
    Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik
    Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı: Elisabeth Hjorth

    İsveç Araştırma Enstitüsü 

    18.30 – 21.00
    Atölye: Grafik Roman II
    Yürütücü: Karolina Bång

    17 MART 2018 CUMARTESİ
    MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu

    11.00 - 13.00
    Panel: Eko-feminist Yazın
    Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar: İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay

    14.00 - 16.00
    Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler
    Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar

    16.15 - 17.30
    Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu
    Sema Kaygusuz

    18 MART 2018 PAZAR
    MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu

    12.00 – 14.00
    Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler
    Moderatör: Sibel Yardımcı; Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar

    15.00 – 17.00
    Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası
    Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral

    17.15-17.45
    Performans
    Ayşe Lebriz Berkem

    18.00 – 18.45
    Kapanış Okuması
    Ayfer Tunç

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