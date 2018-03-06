Kadınlar yazıyor, söylüyor, tartışıyor, üretiyor: kADIN YAZIsı Festivali

Türkiye'nin ilk 'Kadın Yazısı Festivali' İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 9-18 Mart 2018 tarihleri arasında dört farklı mekânda yapılacak olan festivalde 10 panel, altı okuma/söyleşi, üç yuvarlak masa, üç forum, dört atölye, iki performans ve bir sergi yer alıyor. İsveç'ten ve Türkiye'den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde 10 gün boyunca 'kADIN YAZIsı' başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınacak, atölyelerde yeni eserler yaratılacak.
Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Atölyelerde ardıl, diğer bütün oturumlarda simültane çeviri yapılacak. 20 kişiyle sınırlı olan atölyelere öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.
Festival hakkında ayrıntılı bilgi ve atölyelere kaydolmak için www.kadinyazisi.com adresini ziyaret edebilir,
bilgi@kadinyazisi.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.
kADIN YAZIsı TAM PROGRAM
9 MART 2018 CUMA
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı
15.00 – 15.30
Açılış Konuşmaları
16.00 – 18.00
Panel: Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını
Moderatör: Çimen Günay-Erkol; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık
18.15 – 19.00
Açılış Okuması: Latife Tekin
19.00 – 20.00
Kokteyl
10 MART 2018 CUMARTESİ
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı
11.00 - 13.00
Panel: Suat Derviş Edebiyatı
Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır
14.00 – 15.30
Panel: Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji
Moderatör: Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Fikret Çobanoğlu, Özlem Ertan
16.00 – 17.30
Panel: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet
Moderatör: Olcay Akyıldız; Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız
17.45 – 18.45
Okuma ve Söyleşi
Amanda Svensson & Tuğba Doğan
11 MART 2018 PAZAR / MARCH 11, 2018, SUNDAY
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /
12.00 - 14.00
Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil
Moderatör: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk
15.00 – 18.00
Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet
Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer
12 MART 2018 PAZARTESI / MARCH 12, 2018, MONDAY
18.00 - 19.45
Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet
Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut, Zarife Biliz
20.00 - 21.00
Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor?
Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari
13 MART 2018 SALI / MARCH 13, 2018, TUESDAY
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
18.00 – 19.45
Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik
Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylin Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu
20.00 - 21.00
Söyleşi:
Moderatör: Tülin Ural
Cilla Naumann & Helena von Zweigbergk
İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 - 21.00
Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri / Workshop
Yürütücü: Sassa Buregren
14 MART 2018 ÇARŞAMBA / MARCH 14, 2018, WEDNESDAY
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
18.00 – 19.45
Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler
Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång
20.00 - 21.00
Performans
Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts
15 MART 2018 PERŞEMBE / MARCH 15, 2018, THURSDAY
İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 – 21.00
Atölye: Grafik Roman I
Yürütücü: Karolina Bång
16 MART 2018 CUMA
Balat
10.00 – 14.00
Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri
(Etkinlik dili Türkçe’dir - Rezervasyon için cinsadimlar@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilmesi rica olunur.)
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı /
16.45 – 17.45
Okuma ve Söyleşi:
Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer
18.00 – 19.45
Forum: Yayıncılık
Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği
20.00 – 21.00
Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik
Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı: Elisabeth Hjorth
İsveç Araştırma Enstitüsü
18.30 – 21.00
Atölye: Grafik Roman II
Yürütücü: Karolina Bång
17 MART 2018 CUMARTESİ
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
11.00 - 13.00
Panel: Eko-feminist Yazın
Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar: İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay
14.00 - 16.00
Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler
Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar
16.15 - 17.30
Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu
Sema Kaygusuz
18 MART 2018 PAZAR
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
12.00 – 14.00
Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler
Moderatör: Sibel Yardımcı; Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar
15.00 – 17.00
Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası
Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral
17.15-17.45
Performans
Ayşe Lebriz Berkem
18.00 – 18.45
Kapanış Okuması
Ayfer Tunç