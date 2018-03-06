Kadınlar gününe özel 'Yaşayan Kütüphane'

Daha önce birçok kez düzenlenen 'Yaşayan Kütüphane' etkinliği ilk kez 'kadın' odaklı gerçekleşecek. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın düzenlediği etkinlik, kadınların hayatın birçok alanında yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçlıyor. Konuklar tıpkı geleneksel kütüphanelerde olduğu gibi, katalogdan bir 'kitap' seçecek ve okumaya başlayacak. Yazının yerini konuşma, sayfaları çevirmenin yerini de soru sorma alacak. Etkinlik 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.