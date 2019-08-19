Kadın yönetmenlerin ‘kısa’ları İstanbul’da
Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül’de İstanbul’da başlıyor. Festival dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenleri buluşturacak...
Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde İstanbul’da buluşuyor. Dünyada dört yıldır New York ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede eylül ayında ‘Directed by Women Worldwide Film Viewing Party’ adıyla gerçekleştirilen festival, Türkiye’de ilk defa 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın sinemacıları bir araya getirmeyi amaçlayan festivalin Türkiye platformunda her dilden, dinden ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist film yer alıyor. Belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Festivalin bu yılki jürisinde Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik yer alıyor.
Üç gün sürecek festivalde film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve söyleşiler de gerçekleştirilerek sinemacılar ile seyircilerin ücretsiz olarak buluşması sağlanıyor.
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