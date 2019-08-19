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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Kadın yönetmenlerin ‘kısa’ları İstanbul’da

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Kadın yönetmenlerin ‘kısa’ları İstanbul’da

Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13 Eylül’de İstanbul’da başlıyor. Festival dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenleri buluşturacak...

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde İstanbul’da buluşuyor. Dünyada dört yıldır New York ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede eylül ayında ‘Directed by Women Worldwide Film Viewing Party’ adıyla gerçekleştirilen festival, Türkiye’de ilk defa 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın sinemacıları bir araya getirmeyi amaçlayan festivalin Türkiye platformunda her dilden, dinden ve kültürden farklı bakış ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist film yer alıyor. Belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek filmlere ulusal ve uluslararası olmak üzere en iyi film ödülü verilecek. Festivalin bu yılki jürisinde Bennu Yıldırımlar, Meryem Yavuz, Çağrı Vila Lostuvali ve Ceylan Özgün Özçelik yer alıyor. 
Üç gün sürecek festivalde film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve söyleşiler de gerçekleştirilerek sinemacılar ile seyircilerin ücretsiz olarak buluşması sağlanıyor. 

Kadın yönetmenlerin ‘kısa’ları İstanbul’da

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