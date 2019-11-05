Kadın Yazısı Festivali 'Aslında' diyor

2. Kadın Yazısı festivali, 15 - 24 Kasım'da İstanbul'da 5 ayrı mekânda gerçekleşecek. Festival'in teması, 'Aslında'. Cinsiyeti 'yazı' odağında tartışmaya açmayı, cinsiyete dayalı ayrımcılık biçimlerini bu odaktan hareketle sorgulamayı, gerek tanınmış gerekse adları yeni duyulmakta olan kadın yazarları ve şairleri desteklemeyi ve yine 'yazı'dan hareketle uluslararası bağlar kurmayı hedefleyen Kadın Yazısı festivalinin ilki, geçen yıl İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın ortak çabası sonucu düzenlenmişti. Bu yıl British Council, Goethe-Institut Istanbul, Tarabya Sanat Akademisi ve Karşı Sanat’ın da desteklediği festival daha da genişliyor ve zenginleşiyor. Beşi yurt dışından 60’a yakın konuşmacının katılımıyla panel, söyleşi, performans ve şiir okumaları dâhil olmak üzere pek çok etkinlik, 15-24 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı ve Bomonti yerleşkeleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Pera Müzesi ve Karşı Sanat’ta izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde ve Karşı Sanat’ta 16 sanatçının katkılarıyla hazırlanan iki sergi, ziyaretçilere kapılarını açıyor. Goethe-Institut Istanbul tarafından yürütülen LiteraTür projesinin 2019 yılı Kasım ayı teması 'Kadınlar'ın tanıtımı da festival kapsamında gerçekleştirilecek.Festivalin bu yılki teması 'Aslında' olarak belirlendi. Festivalin bütün etkinlikleri herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Yurtdışından konuşmacıların oturumlarında simultane tercüme yapılacak.

Program şu şekilde:

15 Kasım Cuma

(Yer: MSGSÜ Fındıklı Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu)

14.30-16.00 - Açılış

Açılış konuşmaları

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Kadın Yazısı Festivali 2018’den Anlar, Anılar (Necmiye Alpay, Berfin Atlı)

16.00-16.15 - Ara

16.15-17.15 Panel

Başlık: Aslında Kadın Yazar

Moderatör: Müge Sökmen

Konuşmacılar: Birgül Oğuz, Meltem Ahıska, Nüket Esen

16 Kasım Cumartesi

(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)

Günün Teması: Aslında Beden (cinsiyet, aşk, aile, şiddet)

Bedenim aslında nedir, ne değildir? Bedenim aslında kimindir? Aşkın aslı var mıdır? Arzunun öznesi ve nesnesi kime işaret eder? Aslında şu veya bu cinsiyetten olduğumuz iddia edildiğinde kim oluruz? Kimlerden farklı oluruz? Benim bedenim, senin aşkın, onun cinsiyeti, bizim cinselliğimiz, sizin hayatınız, onların… bütün bunlar aslında kurgu mudur? Aile aslında nedir? Asıl ailemizi kim oluşturur? Ailenin imlediği biz’in aslı var mıdır? Şiddet aslında nedir ve şiddeti dışlamak mümkün müdür? Şiddete en açık yer beden midir? Şiddet ailenin neresindedir? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?

12.00-13.30 - Panel

Başlık: Şiddeti Dillendirmek

Moderatör: Süreyya Karacabey

Konuşmacılar: Mine Söğüt, Niyazi Zorlu, Zehra Çelenk

13.30-14.30 - Öğle arası

14.30-16.00 - Panel

Başlık: Beden ve Şiir I

Moderatör: Asuman Susam

Konuşmacılar: Nur Alan, Zeynep Arkan, Mihrap Aydın

16.00-16.30 - Ara

16.30-17.30 - Söyleşi

Başlık: Beden ve Şiir II

Konuşmacılar: Birhan Keskin, Zeynep Köylü

17 Kasım Pazar

(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)

Günün Teması: Aslında Yuva (ev, kent, doğa, göç)

Yuvamız aslında evimiz midir? Evimiz aslında neresidir? Dönüp dolaşıp arkamızdan mı gelir? Aslında ev bir sığınak, bir soluk mudur, yoksa soluksuz mu bırakır? Kimin kendine ait bir odası vardır? Benim kentim, senin kentin, onun kenti aynı kent midir? Kent aslında nedir? Nerede başlar, nerede biter? Doğa nerede başlar? İlk yuva aslında doğa mıdır? Herhangi bir şeyin asıl doğasından söz edilebilir mi? İnsanın doğası yaşadığı ülke midir? Ülkenin sınırları onun ait olduğu yer midir? Aslında kim göç eder? Sınırların dışında bir yer’e gittiğinde artık yuvası başka bir yer midir? Yuvası şimdi neresidir? Ülkelerin biz’ine nasıl dâhil olur? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?

12.00-13.30 - Panel

Başlık: Muhtemel Yuvalardan Sızanlar

Moderatör: Sevcan Tiftik

Konuşmacılar: Deniz Gezgin, Gamze Arslan, Banu Özyürek

13.30-14.30 - Öğle arası

14.30-16.00 - Panel

Başlık: Çocuk Edebiyatı ve “Yuva”

Moderatör: Nilay Yılmaz

Konuşmacı: Burcu Aktaş, Gökçe Ateş Aytuğ, Sema Aslan

16.00-16.30 - Ara

16.30-17.30 - Söyleşi ve Okuma

Konuşmacılar: Marina Warner, Özge Lena

18 Kasım Pazartesi

(Yer: Goethe-Institut İstanbul, Kütüphane)

18.30 - Sergi ve Söyleşi

Başlık: LiteraTür / Kadınlar

Konuşmacılar: Pınar Öğünç, Ulla Lenze

19 Kasım Salı

(Yer: Pera Müzesi, Pera Café)

17.00-18.30 - Söyleşi ve Okuma

Başlık: 5 Çayı Şiir Okumaları

Konuşmacılar: Lale Müldür, Okan Yılmaz

20 Kasım Çarşamba

(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)

18.00-19.30 - Performans

Başlık: Kendine Ait Bir Oda

Sanatçılar: Tiyatro Boyalı Kuş

21 Kasım Perşembe

(Yer: Pera Müzesi, Pera Café)

17.00-18.30 - Okuma

Başlık: 5 Çayı Şiir Okumaları

Konuşmacılar: Merve Çanak, Elif Karık, Meryem Coşkunca

23 Kasım Cumartesi

(Yer: MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu)

Günün Teması: Aslında Sır (hakikat, yalan, tahakküm, linç)

Hakikat-ötesi [post-truth] addedilen çağımızda “aslında” demenin anlamı nedir? Söylenenin ardında ne kalır? Herhangi bir hakikat iddiasının aslı olabilir mi? Çağımızın yalan rejimi nasıl işler? Geleneğin tahakkümü kimi vurur? Tahakkümün diline nasıl cevap verilir? Her “aslında” ifadesi tahakküm diline karşı çıkmak mıdır; yoksa onu yeniden üretmek mi? Sosyal medya yalana ve tahakküme nasıl dâhil olur? Lincin gelenekselleştiği söylenebilir mi? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?

11.30-13.00 - Panel

Başlık: Söylenmeyenin Ardında

Moderatör: Zeynep Uysal

Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Erendiz Atasü, Berna Durmaz

13.00-14.00 - Öğle arası

14.00-15.00 - Panel

Başlık: Hayat Hikâyeleri

Moderatör: Nazan Aksoy

Konuşmacılar: Rita Ender, İpek Çalışlar

15.00-15.15 - Ara

15.15-16.30 - Panel

Başlık: Kadın Bakışı, Kadın Sesi

Moderatör: Umut Tümay Arslan

Konuşmacılar: Senem Aytaç, Yeşim Tabak, Feride Çetin, Melek Özman

16.30-17.00 - Ara

17.00-18.00 - Söyleşi ve Okuma

Katerina Poladjan, Zehra Aksu Yılmazer

24 Kasım Pazar

(Yer: MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu)

Günün Teması: Aslında İtiraz/İsyan (ifşa, direniş, dayanışma)

Direnişin dili nasıl kurulur? Direniş dili ne zaman kurucu, ne zaman yıkıcıdır? Bir itiraz olarak ifşa direnişin neresindedir? Dayanışma nasıl örülür? Edebiyatla direniş mümkün müdür? Edebiyat bir dayanışma doğurabilir mi? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?

12.00-13.30 - Panel

Başlık: Direnişin Dili

Moderatör: Yonca Cingöz

Konuşmacılar: Feride Eralp, Selime Büyükgöze, Yalnız Yürümeyeceksin

13.30-14.30 - Öğle arası

14.30-15.30 - Söyleşi ve Okuma

Martina Montelius, Sevgi Hilton

15.30-15.45 - Ara

15.45-16.45 - Söyleşi ve Okuma

Fahimeh Farsaie, Gül Gürtunca

16.45-17.00 - Ara

17.00-18.00 - Kapanış Söyleşisi

Füruzan, Ayşegül Tözeren

Sergiler:

1-Karma Resim Sergisi

Karşı Sanat Galerisi

2- Eski Kitap Kapakları

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi