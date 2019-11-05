Kadın Yazısı Festivali 'Aslında' diyor
İkinci Kadın Yazısı Festivali kapsamında birçok etkinlik, 15 - 24 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı ve Bomonti yerleşkeleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Pera Müzesi ve Karşı Sanat’ta izleyicilerle buluşuyor
2. Kadın Yazısı festivali, 15 - 24 Kasım'da İstanbul'da 5 ayrı mekânda gerçekleşecek. Festival'in teması, 'Aslında'. Cinsiyeti 'yazı' odağında tartışmaya açmayı, cinsiyete dayalı ayrımcılık biçimlerini bu odaktan hareketle sorgulamayı, gerek tanınmış gerekse adları yeni duyulmakta olan kadın yazarları ve şairleri desteklemeyi ve yine 'yazı'dan hareketle uluslararası bağlar kurmayı hedefleyen Kadın Yazısı festivalinin ilki, geçen yıl İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın ortak çabası sonucu düzenlenmişti. Bu yıl British Council, Goethe-Institut Istanbul, Tarabya Sanat Akademisi ve Karşı Sanat’ın da desteklediği festival daha da genişliyor ve zenginleşiyor. Beşi yurt dışından 60’a yakın konuşmacının katılımıyla panel, söyleşi, performans ve şiir okumaları dâhil olmak üzere pek çok etkinlik, 15-24 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı ve Bomonti yerleşkeleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Pera Müzesi ve Karşı Sanat’ta izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde ve Karşı Sanat’ta 16 sanatçının katkılarıyla hazırlanan iki sergi, ziyaretçilere kapılarını açıyor. Goethe-Institut Istanbul tarafından yürütülen LiteraTür projesinin 2019 yılı Kasım ayı teması 'Kadınlar'ın tanıtımı da festival kapsamında gerçekleştirilecek.Festivalin bu yılki teması 'Aslında' olarak belirlendi. Festivalin bütün etkinlikleri herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Yurtdışından konuşmacıların oturumlarında simultane tercüme yapılacak.
Program şu şekilde:
15 Kasım Cuma
(Yer: MSGSÜ Fındıklı Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu)
14.30-16.00 - Açılış
Açılış konuşmaları
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Kadın Yazısı Festivali 2018’den Anlar, Anılar (Necmiye Alpay, Berfin Atlı)
16.00-16.15 - Ara
16.15-17.15 Panel
Başlık: Aslında Kadın Yazar
Moderatör: Müge Sökmen
Konuşmacılar: Birgül Oğuz, Meltem Ahıska, Nüket Esen
16 Kasım Cumartesi
(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)
Günün Teması: Aslında Beden (cinsiyet, aşk, aile, şiddet)
Bedenim aslında nedir, ne değildir? Bedenim aslında kimindir? Aşkın aslı var mıdır? Arzunun öznesi ve nesnesi kime işaret eder? Aslında şu veya bu cinsiyetten olduğumuz iddia edildiğinde kim oluruz? Kimlerden farklı oluruz? Benim bedenim, senin aşkın, onun cinsiyeti, bizim cinselliğimiz, sizin hayatınız, onların… bütün bunlar aslında kurgu mudur? Aile aslında nedir? Asıl ailemizi kim oluşturur? Ailenin imlediği biz’in aslı var mıdır? Şiddet aslında nedir ve şiddeti dışlamak mümkün müdür? Şiddete en açık yer beden midir? Şiddet ailenin neresindedir? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?
12.00-13.30 - Panel
Başlık: Şiddeti Dillendirmek
Moderatör: Süreyya Karacabey
Konuşmacılar: Mine Söğüt, Niyazi Zorlu, Zehra Çelenk
13.30-14.30 - Öğle arası
14.30-16.00 - Panel
Başlık: Beden ve Şiir I
Moderatör: Asuman Susam
Konuşmacılar: Nur Alan, Zeynep Arkan, Mihrap Aydın
16.00-16.30 - Ara
16.30-17.30 - Söyleşi
Başlık: Beden ve Şiir II
Konuşmacılar: Birhan Keskin, Zeynep Köylü
17 Kasım Pazar
(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)
Günün Teması: Aslında Yuva (ev, kent, doğa, göç)
Yuvamız aslında evimiz midir? Evimiz aslında neresidir? Dönüp dolaşıp arkamızdan mı gelir? Aslında ev bir sığınak, bir soluk mudur, yoksa soluksuz mu bırakır? Kimin kendine ait bir odası vardır? Benim kentim, senin kentin, onun kenti aynı kent midir? Kent aslında nedir? Nerede başlar, nerede biter? Doğa nerede başlar? İlk yuva aslında doğa mıdır? Herhangi bir şeyin asıl doğasından söz edilebilir mi? İnsanın doğası yaşadığı ülke midir? Ülkenin sınırları onun ait olduğu yer midir? Aslında kim göç eder? Sınırların dışında bir yer’e gittiğinde artık yuvası başka bir yer midir? Yuvası şimdi neresidir? Ülkelerin biz’ine nasıl dâhil olur? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?
12.00-13.30 - Panel
Başlık: Muhtemel Yuvalardan Sızanlar
Moderatör: Sevcan Tiftik
Konuşmacılar: Deniz Gezgin, Gamze Arslan, Banu Özyürek
13.30-14.30 - Öğle arası
14.30-16.00 - Panel
Başlık: Çocuk Edebiyatı ve “Yuva”
Moderatör: Nilay Yılmaz
Konuşmacı: Burcu Aktaş, Gökçe Ateş Aytuğ, Sema Aslan
16.00-16.30 - Ara
16.30-17.30 - Söyleşi ve Okuma
Konuşmacılar: Marina Warner, Özge Lena
18 Kasım Pazartesi
(Yer: Goethe-Institut İstanbul, Kütüphane)
18.30 - Sergi ve Söyleşi
Başlık: LiteraTür / Kadınlar
Konuşmacılar: Pınar Öğünç, Ulla Lenze
19 Kasım Salı
(Yer: Pera Müzesi, Pera Café)
17.00-18.30 - Söyleşi ve Okuma
Başlık: 5 Çayı Şiir Okumaları
Konuşmacılar: Lale Müldür, Okan Yılmaz
20 Kasım Çarşamba
(Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi)
18.00-19.30 - Performans
Başlık: Kendine Ait Bir Oda
Sanatçılar: Tiyatro Boyalı Kuş
21 Kasım Perşembe
(Yer: Pera Müzesi, Pera Café)
17.00-18.30 - Okuma
Başlık: 5 Çayı Şiir Okumaları
Konuşmacılar: Merve Çanak, Elif Karık, Meryem Coşkunca
23 Kasım Cumartesi
(Yer: MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu)
Günün Teması: Aslında Sır (hakikat, yalan, tahakküm, linç)
Hakikat-ötesi [post-truth] addedilen çağımızda “aslında” demenin anlamı nedir? Söylenenin ardında ne kalır? Herhangi bir hakikat iddiasının aslı olabilir mi? Çağımızın yalan rejimi nasıl işler? Geleneğin tahakkümü kimi vurur? Tahakkümün diline nasıl cevap verilir? Her “aslında” ifadesi tahakküm diline karşı çıkmak mıdır; yoksa onu yeniden üretmek mi? Sosyal medya yalana ve tahakküme nasıl dâhil olur? Lincin gelenekselleştiği söylenebilir mi? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?
11.30-13.00 - Panel
Başlık: Söylenmeyenin Ardında
Moderatör: Zeynep Uysal
Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Erendiz Atasü, Berna Durmaz
13.00-14.00 - Öğle arası
14.00-15.00 - Panel
Başlık: Hayat Hikâyeleri
Moderatör: Nazan Aksoy
Konuşmacılar: Rita Ender, İpek Çalışlar
15.00-15.15 - Ara
15.15-16.30 - Panel
Başlık: Kadın Bakışı, Kadın Sesi
Moderatör: Umut Tümay Arslan
Konuşmacılar: Senem Aytaç, Yeşim Tabak, Feride Çetin, Melek Özman
16.30-17.00 - Ara
17.00-18.00 - Söyleşi ve Okuma
Katerina Poladjan, Zehra Aksu Yılmazer
24 Kasım Pazar
(Yer: MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu)
Günün Teması: Aslında İtiraz/İsyan (ifşa, direniş, dayanışma)
Direnişin dili nasıl kurulur? Direniş dili ne zaman kurucu, ne zaman yıkıcıdır? Bir itiraz olarak ifşa direnişin neresindedir? Dayanışma nasıl örülür? Edebiyatla direniş mümkün müdür? Edebiyat bir dayanışma doğurabilir mi? Bu dört kavram “yazı”da nasıl ilişkilenir?
12.00-13.30 - Panel
Başlık: Direnişin Dili
Moderatör: Yonca Cingöz
Konuşmacılar: Feride Eralp, Selime Büyükgöze, Yalnız Yürümeyeceksin
13.30-14.30 - Öğle arası
14.30-15.30 - Söyleşi ve Okuma
Martina Montelius, Sevgi Hilton
15.30-15.45 - Ara
15.45-16.45 - Söyleşi ve Okuma
Fahimeh Farsaie, Gül Gürtunca
16.45-17.00 - Ara
17.00-18.00 - Kapanış Söyleşisi
Füruzan, Ayşegül Tözeren
Sergiler:
1-Karma Resim Sergisi
Karşı Sanat Galerisi
2- Eski Kitap Kapakları
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
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