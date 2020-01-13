Kadıköy’de sanat dili konuşulacak

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf ( TAKSAV) İstanbul Şubesi, ‘Dünden Bugüne Toplumsal Muhalefetin Dili ve Sanattaki İzdüşümü’ adını verdiği paneller serisini başlatıyor. Bu serinin ilki ise sanat olacak. Bu çerçevede edebiyatta, sinemada, tiyatroda, müzikte ve mizahta geçmişten bugüne hangi temaların, biçimlerin, türlerin öne çıktığı karşılaştırmalı olarak tartışılacak, sanatın gücünü, bugüne ve yarına olan etkilerini konuşacak.

‘Dünden Bugüne Muhalefetin Dili’ panellerinin ilki 14 Ocak Salı akşamı Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde olacak. Edebiyat eleştirmeni Ömer Türkeş ve yazar Burhan Sönmez’in katılımıyla gerçekleşecek oturum saat 19.30’da başlayacak.