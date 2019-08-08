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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Kadıköy’de çizgi ve sahaf

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Kadıköy’de çizgi ve sahaf

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2’inci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. 22 - 27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek.

Festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ücretsiz olarak düzenlenen festival saat 13.00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

BİR TARAFTA SAHAF BİR TARAFTA ÇİZGİ
Nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarını bekleyecek. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi etkinlikler yer alacak.

OSMANLI’NIN İZLERİ KAHİRE’DEN İSTANBUL’A TAŞINACAK
Çıngıraklı Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyon İstanbul Kadıköy Lisesi’nde olacak. Kadıköy’ün geçmişinden, tarihinden izler taşıyan kartpostalların yer aldığı Sarkis Karamanik’in derlediği Kadıköy Kartpostalları sergisi ile Karikatürcüler Derneği’nin hazırladığı Nazım Hikmet Portreleri sergisi ilgililerini bekleyecek. Mevlüt Ceylan’ın moderasyonunu yapacağı Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar söyleşisinde Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Kahire/Bulak baskısı kitapların hikâyesini anlatacak.

BOSTANCI’DAN KADIKÖY’E KORKU ROMANLARININ İZİNDE
Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk korku romanlarından Dehşet Gecesi’nin yazarı Kerime Nadir, Sahaf Günleri’nin oturumlarından birinin konusu olacak. ‘Bostancı’da Doğan Korku: Kerime Nadir Ve Dehşet Gecesi’ başlıklı söyleşide, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun konuşmacı olarak yer alacak. Bostancı’daki bir köşkte yazılan Kadıköy menşeli roman üzerinden, Türkiye’de korku ve fantastik edebiyat konuşulacak. Ayrıca Güven Erkin Erkal ve Bilge Özkösebalaban ‘Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi’ adlı söyleşide bilim-kurguyu ele alacak. Okuyay Konuşmaları kapsamında gerçekleşecek ‘Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı’ başlıklı söyleşide ise Ümit Nar ve Bengi Berksoy’un sunumuyla eski kitapların, sahafların okuma alışkanlıklarına kazandırdıkları ele alınacak.

DÜNYA ÇİZGİLERİ FESTİVALDE
Çizgi Günleri kapsamında ise Fransız karikatürist Jul, ‘Mitlerin 50 Tonu’ adlı sergisiyle festivalin konuklarından olacak. Öte yandan Jul ve çizer Ramize Erer, Didier Pasomonik’in yöneteceği bir söyleşide bir araya gelecekler. Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper kahramanların çizeri Bane Kerac’ın ise, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde çizgi roman severler için bir sergisi olacak. Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman tasarımcısı Rudi Klein Karikatür Evi’nde ‘Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın Basitleştirilmesi’ isimli bir sergi düzenleyecek. Japon sanatçılar Shigetaka Mochizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.

Kadıköy’de çizgi ve sahaf
Kadıköy’de çizgi ve sahaf

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