Kadıköy’de Çizgi Sahaf günleri başlıyor
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin ikinci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor.
KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali – Çizgi Sahaf Günleri 21 Ağustos çarşamba saat 20.00’de Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın animasyon film müzikleriyle İDEA Kadıköy’de başlayacak. 22 - 27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 28 Eylül akşamı Kerem Görsev ve TRT Caz Orkestrası’nın konseriyle sona erecek olan festival İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek.
Etkinliklere katılım ücretsiz olacaktır.
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