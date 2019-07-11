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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

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Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlıyor. Çocuklar her akşam saat 21:00’de başlayacak ve 2 hafta sürecek festival boyunca yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz Salı günü başlıyor. 14 gün boyunca farklı oyunlarla çocuk izleyicinin karşısında olacak festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı son bulacak.

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye usulü katılımın mümkün olacağı festival için davetiyeler, her oyunun etkinlik günü saat 14.00 – 18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden temin edilebilir.

Festival Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği 'Sihirli Oyuncaklar2' adlı müzikalle başlayacak ve TiyatrOPS’un 'Renk Renk Ülkesi' adlı oyunla son bulacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

-16 Temmuz Salı

    Sihirli Oyuncaklar (Altınok Çocuk Tiyatrosu 3+)

-17 Temmuz Çarşamba

    Küçük Prens (Anyamanya Kumpanya 7+)

-18 Temmuz Perşembe

    Tavşan Aranıyor (Atta Festivali 3+)

-19 Temmuz Cuma

    Oyun Avcısı (Tiyatro Bozok 3+)

-20 Temmuz Cumartesi

    Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu (Çizgi Kukla Tiyatrosu 3+)

-21 Temmuz Pazar

    Kaplumbağa ve Tavşan (İstanbul Çocuk Sanat 3+)

-22 Temmuz Pazartesi

    Merhaba Gölgem (Mask–Kara Tiyatrosu 5+)

-23 Temmuz Salı

    Canavar Var Mı Yok Mu? (Ginko Tiyatro 4+)

-24 Temmuz Çarşamba

    Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi (Sarıyer Sanat Tiyatrosu 4+)

-25 Temmuz Perşembe

    Ormanın Şarkısı (Tiyatro Alkış 3+)

-26 Temmuz Cuma

    Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (Tiyatro Gülgeç 5+)

-27 Temmuz Cumartesi

    Ödlek Aslan Müzikali (Tiyatro Kronik 3+)

-28 Temmuz Pazar

    Kurbağa Prens (Uygur Çocuk Tiyatrosu 3+)

-29 Temmuz Pazartesi

    Renk Renk Ülkesi (TiyatrOPS 3+)

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