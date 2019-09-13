Kaçakçı dolgusu
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen mezar steli, ‘Roma dönemi heykeline protez göz’ başlığıyla sosyal medyada gündem oldu. Heykelin yüzünün parçalanan sol tarafı alçı ya da beyaz çimento benzeri bir maddeyle doldurulmuş. Eserin kaçakçılar tarafından daha yüksek fiyata satılması için kırık yere dolgu yapılarak müzeye teslim edildiği, müze restoratörlerinin de eserin zarar görme ihtimali nedeniyle dolgu malzemeyi almadıkları belirtildi.
GAZİANTEP Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Roma dönemi Palmira mezar steli sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büstün sol gözüne sonradan ekleme yapılarak parçalanmış yüz tamamlanmış. Ancak o kadar kötü bir tamamlama yapılmış ki ziyaretçiler eseri sosyal medyada eleştirmeye başladı. Eserin sergide olmasından kaynaklı müze restoratörleri tarafından restorasyon ile eserin bu hale getirildiği düşünülüyor. Sosyal medyada ‘‘Sanki ustanın elinde harç kalmış, onu da şu deliğe tıkayalım demiş’’, ‘‘Sanatsal bir ucube olmuş’’, ‘‘Diş protezcisi mi atadınız’’ türünden çok sayıda eleştiri yapıldı.
ZARAR GÖRÜR DİYE DOKUNULMAMIŞ
Gaziantep Arkeoloji Müzesi yetkilileri, mezar stelinin 1980’li yıllarda satın alma yöntemiyle müzeye geldiğini söyledi. Zeugma Antik Kenti’nden çıktığı belirtilen eserin, kaçakçılar tarafından daha yüksek fiyata satılması için ekleme yapılmış olarak müzeye teslim edildiği, müze restoratörlerinin eser çok kırılgan olduğu için zarar görmesinden korktuklarından dolgu malzemeyi alamadıkları, uzun yıllardır depoda olan eserin birkaç ay önce sergiye çıkarıldığı müze yetkililerince ifade edildi.
İSMİNİ ANTİK KENTTEN ALIYOR
Terör örgütü DEAŞ tarafından havaya uçurulan Suriye’deki Palmira Antik Kenti’nden ismini alan mezar steli niteliğindeki heykele Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis civarındaki antik yerleşim yerlerinde sıkça rastlanıyor. Hatay ve Adana müzelerinde de benzer grup eserler bulunuyor.
BÖYLE SERGİLENMEMELİ
BATMAN Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden öğretim üyesi Dr. Hüseyin Akıllı, Gaziantep Müzesi’nde sergilenen eserle ilgili şöyle konuştu: ‘‘Maalesef müzelerimizde bu tarz eserler oldukça fazla. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın terk ettiği heykel restorasyonları bizde hâlâ devam ediyor. 50 yıl geride kalmış bir uygulama bu. Duvara arkasında demir çubuk takılarak sabitlemek, dıştan kenet takmak, eksik kol bacağı demir çubukla tamamlamak, heykelin eksik kısımlarını tamamlamak... Heykele asla başka malzemeyle tamamlama yapılamaz.
‘MÜZENİN İHMALİ VAR’
Gidin Artemis heykeli arkasına demir çubuk takılarak duvara sabitlendiğini görürsünüz. Antalya Müzesi, Efes Müzesi’nde bu tür uygulamalar hâlâ yapılıyor. Bu eserin üzerindeki tamamlama da eski bir usul. Bu temizlenmeli ve öyle sergiye çıkarılmalıydı. Müzenin ihmali var. Sonradan ekleme parça rahatlıkla heykelden alınabilir. Bu haliyle sergiye çıkmamalıydı.’’
PALMİRA ÖRNEĞİ
Gaziantep Müzesi’nde sergilenen mezar steline benzer eserler Palmira antik kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından önceki yıllarda tahrip edilmişti. Parçalanan eserler iki yıldır İtalyan uzmanlarca Şam Ulusal Müzesi’nde gelişmiş teknoloji kullanılarak restore ediliyor.
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