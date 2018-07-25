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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
25.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Kaan Müjdeci'ye Almanya'dan iki büyük destek

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Kaan Müjdeci'ye Almanya'dan iki büyük destek
Kaan Müjdeci / Fotoğraf: Emre Ünal

Yeni filmi 'Iguana Tokyo'nun çekimlerine başlamadan önce filmin olası bütçesine destek aramalarını sürdüren Kaan Müjdeci’ye Japonya’dan sonra Almanya’dan da destek müjdesi geldi.

İlk filmi 'Sivas' ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci’nin; senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstleneceği ikinci filmi 'Iguana Tokyo', Türkiye ve Japonya'dan sonra Almanya'dan da iki büyük destek alacak. Filme ilk destek 2004 yılında kurulan Medienboard’dan gelirken, ikinci destek 1998 yılından itibaren birçok yapıma katkıları bulunan BKM film fonundan geldi.

Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan 'Iguana Tokyo', Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı.  Film ayrıca Japonya’da 1974’ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek almaya hak kazandı. Fon, en az 250 bin en fazla 600 bin Euro olmak üzere projenin toplam bütçesinin %20'lik kısmını karşılayacak.

Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan “Iguana Tokyo”nun çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Başrolünde Chiara Mastroianni’nin oynayacağı filmin sonbaharda başlayacak olan çekimleri 2018 yılı içinde tamamlanacak. Filmin dili ise Japonca ve İngilizce olacak.

Kaan Müjdeciye Almanyadan iki büyük destek

İguana Tokyo Film Afişi

 

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