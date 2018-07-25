Kaan Müjdeci'ye Almanya'dan iki büyük destek
Yeni filmi 'Iguana Tokyo'nun çekimlerine başlamadan önce filmin olası bütçesine destek aramalarını sürdüren Kaan Müjdeci’ye Japonya’dan sonra Almanya’dan da destek müjdesi geldi.
İlk filmi 'Sivas' ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci’nin; senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstleneceği ikinci filmi 'Iguana Tokyo', Türkiye ve Japonya'dan sonra Almanya'dan da iki büyük destek alacak. Filme ilk destek 2004 yılında kurulan Medienboard’dan gelirken, ikinci destek 1998 yılından itibaren birçok yapıma katkıları bulunan BKM film fonundan geldi.
Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan 'Iguana Tokyo', Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı. Film ayrıca Japonya’da 1974’ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek almaya hak kazandı. Fon, en az 250 bin en fazla 600 bin Euro olmak üzere projenin toplam bütçesinin %20'lik kısmını karşılayacak.
Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan “Iguana Tokyo”nun çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Başrolünde Chiara Mastroianni’nin oynayacağı filmin sonbaharda başlayacak olan çekimleri 2018 yılı içinde tamamlanacak. Filmin dili ise Japonca ve İngilizce olacak.
İguana Tokyo Film Afişi
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