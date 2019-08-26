Kaan Müjdeci Venedik yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKaan Müjdeci Venedik yolunda
GeriKitap Sanat Kaan Müjdeci Venedik yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
26.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Kaan Müjdeci Venedik yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaan Müjdeci Venedik yolunda
Kaan Müjdeci

İlk filmi 'Sivas' ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metraj film projesi 'Iguana Tokyo' 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Venice Gap Financing Market’a katılmaya hak kazandı.

Ödüllü yönetmen Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği filmi “Iguana Tokyo”, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market’a seçildi. 30 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Venice Gap Financing Market yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri adına önem taşıyor.

Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan ve Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi 'Iguana Tokyo'; çekimlerinin büyük bir bölümünün Tokyo’da gerçekleşdi. Film, Tokyo’nun merkezindeki küçük evlerinde sanal gerçeklik oyunu M²’yi oynamaya başlayan bir aileyi anlatıyor. Kurallar basittir; kim kazanırsa evi yönetecektir. Oyun zamanla hayatlarının merkezine oturur, kendi gerçekliklerine dönüşür ve hızlıca aile dinamiklerini değiştirir. Oyunda ne derece iyi oynadıklarına bağlı olarak, aile üyelerinin odaları büyür ya da küçülür. Anne, baba ve kızları Tokyo arasında tırmanan tehlikeli gerginliği yalnızca, besledikleri iguana fark eder. Çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilen filmin dili ise Japonca ve Türkçe.

69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan “Iguana Tokyo”, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı.

 

Kaan Müjdeci Venedik yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Kaan Müjdeci Venedik yolunda
Talât Sait Halman çeviri ödülü için başvurular başladı
Yeni sezon, yeni kitaplar...
Saksafonun pop yıldızı Jess Gillam