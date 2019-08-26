Kaan Müjdeci Venedik yolunda
İlk filmi 'Sivas' ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metraj film projesi 'Iguana Tokyo' 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Venice Gap Financing Market’a katılmaya hak kazandı.
Ödüllü yönetmen Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği filmi “Iguana Tokyo”, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market’a seçildi. 30 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Venice Gap Financing Market yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri adına önem taşıyor.
Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan ve Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi 'Iguana Tokyo'; çekimlerinin büyük bir bölümünün Tokyo’da gerçekleşdi. Film, Tokyo’nun merkezindeki küçük evlerinde sanal gerçeklik oyunu M²’yi oynamaya başlayan bir aileyi anlatıyor. Kurallar basittir; kim kazanırsa evi yönetecektir. Oyun zamanla hayatlarının merkezine oturur, kendi gerçekliklerine dönüşür ve hızlıca aile dinamiklerini değiştirir. Oyunda ne derece iyi oynadıklarına bağlı olarak, aile üyelerinin odaları büyür ya da küçülür. Anne, baba ve kızları Tokyo arasında tırmanan tehlikeli gerginliği yalnızca, besledikleri iguana fark eder. Çekimleri Tokyo ve İstanbul’da gerçekleştirilen filmin dili ise Japonca ve Türkçe.
69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan “Iguana Tokyo”, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı.
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