Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri
KİTAP SANAT
    Haberler >Kitap Sanat>K-Pop dergisine büyük ilgi

    K-Pop dergisine büyük ilgi

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    Doğan Egmont tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Kore müziği ve popüler kültürü dergisi K-Pop'un mart başında çıkan ilk sayısı kısa sürede tükendi ve ikinci baskıyı yaptı.

     

    Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kore Pop müziği, ülkemizde de büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Doğan Egmont Yayıncılık tarafından hazırlanan ve Kore fanları arasında yoğun bir ilgiyle karşılanan K-Pop & Drama Dergisi, mart ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Piyasaya çıktığı ilk hafta ikinci baskı yapan dergi, bundan sonra da aylık olarak yayımlanmaya devam edecek.

    İçeriğinde 2018’de müzik dünyasına damga vuran BTS, Wanna One, Twice gibi K-Pop gruplarıyla, izlenme rekorları kıran “K-Drama” Kore dizi yıldızlarının yer aldığı K-Pop & Drama Dergisi, Kore kültürüne ilgi duyan tüm K-Pop severleri tek bir noktada buluşturmayı hedefliyor.

    Peki, dergide neler var?
    * BTS, Wanna One, Twice, EXO, Red Velvet, SHINee, Blackpink, Got7, Seventeen, Monsta X gibi tüm dünyada büyük bir popülariteye sahip olan K-Pop müzik gruplarının röportajları, onlarla ilgili haberler, tanıtımlar, dedikodular.
    * Korelilerden tüm dünyaya yayılan moda ve güzellik trendleri.
    * “K-Drama” adı altında bir salgın gibi yayılan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizileri ve ünlüleri.
    * Testler, posterler ve özel haberler.

    K-Pop dergisine büyük ilgi

    Etiketler: k-pop , K-Pop & Drama Dergisi , Kore pop müziği
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri