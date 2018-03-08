K-Pop dergisine büyük ilgi

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kore Pop müziği, ülkemizde de büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Doğan Egmont Yayıncılık tarafından hazırlanan ve Kore fanları arasında yoğun bir ilgiyle karşılanan K-Pop & Drama Dergisi, mart ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Piyasaya çıktığı ilk hafta ikinci baskı yapan dergi, bundan sonra da aylık olarak yayımlanmaya devam edecek.

İçeriğinde 2018’de müzik dünyasına damga vuran BTS, Wanna One, Twice gibi K-Pop gruplarıyla, izlenme rekorları kıran “K-Drama” Kore dizi yıldızlarının yer aldığı K-Pop & Drama Dergisi, Kore kültürüne ilgi duyan tüm K-Pop severleri tek bir noktada buluşturmayı hedefliyor.

Peki, dergide neler var?

* BTS, Wanna One, Twice, EXO, Red Velvet, SHINee, Blackpink, Got7, Seventeen, Monsta X gibi tüm dünyada büyük bir popülariteye sahip olan K-Pop müzik gruplarının röportajları, onlarla ilgili haberler, tanıtımlar, dedikodular.

* Korelilerden tüm dünyaya yayılan moda ve güzellik trendleri.

* “K-Drama” adı altında bir salgın gibi yayılan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Kore dizileri ve ünlüleri.

* Testler, posterler ve özel haberler.





