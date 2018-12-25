Justinianus Köprüsü UNESCO’ya hazırlanıyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen nehrin eski yatağı üzerine Roma döneminde kurulan Justinianus Köprüsü'nde devam eden kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen nehrin eski yatağı üzerine Roma döneminde kurulan, savaş, ticaret ve hac yolu olarak kullanılan Justinianus Köprüsü'nde devam eden kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor. İstanbul'daki Ayasofya ile aynı dönemde, Bizans İmparatoru 2. Justinianus tarafından inşa ettirilen köprü, yapımının üzerinden asırlar geçmesine rağmen ilk günkü ihtişamını koruyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, Serdivan ilçesi Beşköprü mevkisinde tarihe tanıklığını devam ettiren köprü, erken Bizans döneminin Anadolu'daki görkemli anıtsal yapıları arasında sayılıyor. Yaptırıldığı MS 558-560 yıllarından bu yana ayakta kalmayı başaran taş köprü 365 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 12 kemerden oluşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 1995 yılında onarım gördükten sonra taşıt trafiğine kapatılan köprünün kenarlarında bulunan tarihi yapı kalıntılarıyla ilgili kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarıyla tarihi köprünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması bekleniyor.
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