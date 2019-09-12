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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

José Parlá ISTANBUL'74'te

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José Parlá ISTANBUL'74'te

ISTANBUL’74 tarafından Küba asıllı sanatçı José Parlá’nın Türkiye’deki ilk sergisi 'ISTHMUS' 9 Eylül'de açıldı. Sergi, Akaretler Sıraevler 1-3'te 28 Eylül’e kadar görülebilecek.

ISTANBUL’74, Küba asıllı Amerikalı çağdaş sanatçı José Parlá’nın ‘ISTHMUS’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının İstanbul’a özel olarak hayata geçirdiği ve ‘iki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı’ anlamına gelen ‘ISTHMUS’ sergisi; 16. İstanbul Bienali’nin paralel sergilerinden biri olarak 9 Eylül’de açıldı.

ISTHMUS sergisi, José Parlá’nın estetik ve kültürel ifade aracı olan kaligrafik imge üretim biçiminin çok yönlü yansımalarından oluşuyor. Asya ve Avrupa kıtalarını fiziksel olarak birbirine bağlayan bir kara parçası olarak İstanbul, Parlá için, sembolik ve metaforik anlamda Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren bir köprü işlevi görüyor. İstanbul coğrafyasından ilham alarak ve ‘yaşadığı yere ait bir hat sanatının nasıl olabileceğini, gelecek kuşaklar için neyi temsil edebileceğini hayal ederek’ yarattığı sergide, sanatçının özel olarak ürettiği kağıt üzerine işleri, resimleri ve Turkiye’de Gorbon tarafindan üretilen seramik eserleri yer alıyor.

José Parlá ISTANBUL74te

Daha önce Venedik ve Havana Bienallerinde de yer alan sanatçı: “1999’da İstanbul’u ilk kez ziyaret ettiğimde, insanlarına ve içinde yaşadıkları güzel çevreye hayran kalmıştım. Kentle aramda yakın bir bağ hissetmiştim, zira bana bir şekilde anne ve babamın doğduğu şehir olan Havana’yı anımsatmıştı. İstanbul Boğazı’nın enerjisi, kentin surları ve mabet duvarlarındaki hat eserleri bana ilk görüşte ilham vermişti. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hattatların nasıl bir hayatları olduğunu merak etmiştim ve o zamandan beri hep dünya tarihinin bu usta hattatlarının yarattığı kültüre saygı duruşu niteliğinde bir proje yapmanın hayalini kurdum.” dedi.

ISTANBUL’74’ten Demet Müftüoğlu Eşeli ise sanatçı için: “José Parlá, şehirlerin ruhunu yansıtan eserleriyle günümüzün kolektif hafızasına katkıda bulunan dünyadaki en heyecan verici çağdaş sanatçılardan. ISTANBUL’74 olarak José Parlá’nın İstanbul’a adadığı ISTHMUS sergisini sanatseverlerle buluşturmak bizim için çok anlamlı.” dedi.

Akaretler Sıraevler 1-3’de açılan ISTHMUS sergisi 28 Eylül’e kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

José Parlá ISTANBUL74te

 

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