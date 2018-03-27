Jojo Moyes artık DEX’te

Yazarın ‘Senden Önce Ben’ üçlemesinin merakla beklenen son kitabı Still Me (Sadece Ben) ise mayıs ayında DEX markasıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yazarın çok okunan iki kitabı ‘Senden Önce Ben’ ve ‘Sevgilimden Son Mektup’ mart ayında DEX etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

Kendine güvensiz, sıra dışı, komik Lou ve küstah, zengin, yakışıklı Will’in dokunaklı hikayesi birbirlerine aşktan başka verecek bir şeyleri olmayan iki insanın yolculuğunu anlatıyor. Saçlarını Prenses Leia gibi toplayıp, rengarenk çoraplar ile tuhaf ayakkabılar giyen kasabasından hiç çıkmamış Lou ile her daim şık ceketler giyip etrafına kibirli bakışlar atan neredeyse tüm dünyayı dolaşmış bir iş adamı olan Will’in yolunun kesişmesi bile bir mucizeydi. ‘Senden Önce Ben’ okuruna hayata bir kez geldiğini ve onu cesurca yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor. Aşkın sözcüklere dökülmüş hali ‘Sevgilimden Son Mektup’ ise geçmiş, gelecek, şimdi üçgeninde geçiyor. Bir arşiv odasında bulunan aşk mektuplarının Jennifer ve Ellie’yi buluşturduğu hikayesi ile ölümsüz aşk ihtimaline sıkı sıkı tutunanların romanı olan kitap, hem umut verici hem de ümitsiz bir aşk masalı.



Roman yazarı ve gazeteci Jojo Moyes, 1969 yılında Londra’da doğdu. Londra Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 10 yıl boyunca Independent gazetesinde görev yaptı. İlk romanı Yağmurdan Kaçarken’i 2002’de yazan Moyes, New York Times Çoksatanlar listesine üç kitabıyla birden giren nadir yazarlardandır. Romanları arasında bulunan ‘Senden Önce Ben’, ‘Ardında Bıraktığın Kadın’ ve Sunday Times çoksatanı ‘Bir Artı Bir’ eleştirmenler tarafından çok beğenilmiştir. ‘Senden Önce Ben’ tüm dünyada 8 milyondan fazla satmış, Almanya’da 46 hafta boyunca birinciliğini korumuştur. Kitap, 2016 yılında beyazperdeye uyarlanmıştır. Jojo Moyes hala üç çocuğu ve kocasıyla birlikte İngiltere’de yaşamaktadır.