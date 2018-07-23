Joan Baez'den 'Nazım Hikmet' sürprizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
AA
23.07.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Joan Baez'den 'Nazım Hikmet' sürprizi

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Joan Baez'den 'Nazım Hikmet' sürprizi

Folk müzik sanatçısı Joan Baez, "Fare Thee Well Tour 2018" kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı, "Fare Thee Well Tour 2018" kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi.

Gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık etmiş folk müzik efsanesi olarak bilinen Baez, konserde aralarında "Donna Donna", "Diamonds and Rust"ve "House of The Rising Sun"ın bulunduğu parçalarının yanı sıra, "Whistle Down The Wind" adlı yeni albümünden de eserler seslendirdi.

Konserde ayrıca Baez, Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirini ve Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" türküsünü de söyledi.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ EN İNSANİ ÜLKELERDEN

Sanatçı, Meksikalı göçmenler için kaleme aldığı "Deportees" şarkısını seslendirmeden önce "Sıradaki şarkı mülteciler için, biliyorum ki Türkiye bu anlamda dünyadaki en insani ülkelerden. Benim ülkemde ise durum berbat. Aileleri birbirinden ayırıyorlar." dedi.
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın kendisine eşlik ettiği konserde Baez, şarkılarındaki duyguların barışın olduğu başka bir dünyayı yansıttığını ifade etti.
Pasion Turca organizasyonuyla yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Baez, Türkiye'de 1988, 1989, 1993, 2004 ve 2015 yıllarında da sahne almıştı.

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