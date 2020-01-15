'İzmir'in Kızları' başlıyor

Most Production’ın yapımcılığını yaptığı, Sezen Aksu şarkılarından hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ adlı müzikli oyun 24 Ocak’ta prömiyerini Uniq Hall’de gerçekleştirecek. Prömiyerinin kapalı gişe olduğu oyunun şubat ayı biletleri de şimdiden satışa çıktı.

Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan İzmir’in Kızları için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak’ta Uniq Hall’de prömiyerini yapacak ve Sezen Aksu şarkıları eşliğinde dans, müzik, eğlence ve çok daha fazlasını sevenleri ile buluşturacak olan oyunun prömiyer biletleri çok kısa

sürede tükendi.

Serdar Saatman’ın kaleminden ve Gaye Cankaya yönetmenliğinde sahneye aktarılan ‘İzmir’in Kızları’, izleyenlerin Selçuk Borak’ın koreografisiyle ve Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünde Sezen Aksu’nun şarkıları ile içlerini ısıtarak onları bir Ege kasabasına konuk edecek.



