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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
EVRİM ALTUĞ evrimaltug@gmail.com
19.04.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

İzmir’de resim baharı

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İzmir’de resim baharı
'Kadın ve Kuğu', İbrahim Çallı

125 tabloluk Türk izlenimcileri sergisi, Arkas Sanat Merkezi’yle İzmir’de. ‘Renk, Işık ve Titreşim’ başlıklı sergi, Türk sanat tarihinin çoğu İstanbul çerçeveli izlenimcilik macerasını binbir renk ve dokuyla özetliyor.

İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi, ‘Renk, Işık ve Titreşim’ eşliğinde, Türk izlenimcilerine dair 125 ayrı resimle kente baharı getirdi. Aynı zamanda merkezin direktörü de olan sanat tarihçi Müjde Unustası küratörlüğündeki sergi, 75 yapıtla Arkas Holding’in yanı sıra Mehmet Güleryüz, Ömer Faruk Şerifoğlu, Lucette-Mustafa Taviloğlu, Olgaç Artam, Prof. Ahmet Kâmil Gören, Niko Filidis ve Sabancı Müzesi ile Kültür Üniversitesi gibi kişi ve kurumların koleksiyonlarından derlendi.
Serginin ana çatısını, 1914 Kuşağı dediğimiz ve dönemin geç Osmanlı, erken Türkiye’sinin modern sanatının tohumlarını atmış fırçalar oluştururken ‘Asker Ressamlar’ ve Hoca Ali Rıza ile Halil Paşa gibi imzalar, Çallı Kuşağı da aynı manzaradaki yerlerini aldı.
Dönemin güzel sanatlar okulu, 1883’te kurulmuş Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) sanat tarihsel ağırlığını hissettirdiği seçki, burs alan yetenekli fırçalar ile Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ne de bir nevi saygı duruşu. ‘Nü’ odasıyla, ama ağırlıkla natürmort, manzara ve portre çalışmalarıyla göz okşayıcı sergide, asker kökenli ressamlardan Şevket Dağ, Ali Rıza Beyazıt, Mehmet Ali Laga, kuşağa adını veren İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran ve onları takip eden kuşağa ait sanatçılardan, Sabiha Rüştü Bozcalı, Melek Celal Sofu, Hamit Görele, Şeref Akdik ve Edip Hakkı Köseoğlu’na ait eserler de yer alıyor.

Dilden kıyafet devrimine, oradan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile özellikle çağdaş Türkiye kadınının toplumda aldığı özgür pozisyon, sergideki yapıtlar üzerinden vurgulanan konular arasında. Sergide öne çıkan çalışmalar arasında bilhassa İbrahim Çallı’nın ‘Kadın ve Kuğu’su, Şeref Akdik’in ‘Ada’dan’ manzarası, yine aynı fırçanın bir grup ada sakinini 1945 esiniyle çamlığa yerleştirdiği ‘Sohbet’ tuvali, İbrahim Çallı’nın ondan da daha eskiye dayalı, ama yine modern iki hanımı betimlediği bir başka ada sohbeti, Ali Halil’in yorumu ile, insanların şıklık ve özgürlükle dinlendiği ‘Moda Koyu’ ve Hasan V. Bereketoğlu’nun ‘Kurbağalıdere’si tüm berraklığıyla kayda aldığı iki kompozisyonu sayılabiliyor.
Ayrıca sergide, 1933’te Nazmi Ziya Güran’ın evinin bahçesini yorumladığı eseri ve ayrıca yine Güran’ın bir insana getirdiği zengin, özgür bakış açısı da 1930 tarihli ‘Dansçı’yla nü odasında bizleri bekliyor. Tabii bu arada, sergide bir de Halife tablosu mevcut. Yani, hem kendisini tasvir eden, hem de kendisinin yaptığı İstanbul Limanı’yla Halife Abdülmecid, mavi bakışları ve modern kostümüyle serginin ‘başköşesi’nde.
Mehmet Ali Laga’nın Kız Kulesi ile, Naci Kalmukoğlu’nun Yıldız Parkı manzarası veya Namık İsmail’in 1932 tarihli ‘Nü’sü gibi çarpıcı çalışmaları da içeren sergi, özetle bir dönemin İstanbul baharını İzmir’e yollayan, paletlerce renkle örülü bir doğa buketini andırıyor.
‘Renk Işık Titreşim’ başlıklı sergi, 27 Temmuz’a kadar İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde.

İzmir’de resim baharı
Nazmi Ziya

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