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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
30.04.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

İzmir’de çoçuk ve gençlere bienal

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İzmir’de çoçuk ve gençlere bienal

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) önderliği ve TED İzmir Koleji ev sahipliğinde 7-17 Mayıs tarihleri arasında Urla Köstem Zeytinyağı Müzesinde Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Danışmanlığını Murat Pilevneli’nin üstlendiği ve girişin ücretsiz olduğu bienalde, Türkiye genelinde 38 ildeki TED okulundan öğrencilerin hazırladığı eserler sergilenecek.

İzmir'de 7-17 Mayıs tarihleri arasında, TED okullarındaki çocukların hazırladıkları eserlerin sergileneceği Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçekleştirilecek. Danışmanlığını Murat Pilevneli’nin üstlendiği bienal, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesinde düzenlenecek.

‘Başka’ temasıyla gerçekleştirilecek TED İzmir Koleji Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali ile öğrencilere estetik farkındalık kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, kendilerini sanat yolu ile ifade edecekleri yaratıcı ortamları sunmak amaçlanıyor.
Öğrencilerin resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamalarının yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri bünyesinde barındıran bienal kapsamında TED Okulları’ndan gelen eserler Köstem Zeytinyağı Müzesinde sanatseverlerle buluşacak. TED İzmir Koleji Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; müzik performansları, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile on gün boyunca İzmir’in farklı lokasyonlarında gerçekeleşecek.

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