İzmir’de çoçuk ve gençlere bienal
Türk Eğitim Derneği’nin (TED) önderliği ve TED İzmir Koleji ev sahipliğinde 7-17 Mayıs tarihleri arasında Urla Köstem Zeytinyağı Müzesinde Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Danışmanlığını Murat Pilevneli’nin üstlendiği ve girişin ücretsiz olduğu bienalde, Türkiye genelinde 38 ildeki TED okulundan öğrencilerin hazırladığı eserler sergilenecek.
İzmir'de 7-17 Mayıs tarihleri arasında, TED okullarındaki çocukların hazırladıkları eserlerin sergileneceği Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçekleştirilecek. Danışmanlığını Murat Pilevneli’nin üstlendiği bienal, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesinde düzenlenecek.
‘Başka’ temasıyla gerçekleştirilecek TED İzmir Koleji Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali ile öğrencilere estetik farkındalık kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, kendilerini sanat yolu ile ifade edecekleri yaratıcı ortamları sunmak amaçlanıyor.
Öğrencilerin resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamalarının yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri bünyesinde barındıran bienal kapsamında TED Okulları’ndan gelen eserler Köstem Zeytinyağı Müzesinde sanatseverlerle buluşacak. TED İzmir Koleji Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; müzik performansları, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile on gün boyunca İzmir’in farklı lokasyonlarında gerçekeleşecek.
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