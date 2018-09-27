İzmir'de '1001 Gece'
Arkas Sanat Merkezi’nde açılan yeni sergi ‘1001 Gece’ masallardan yola çıkıyor. Masalların olağanüstü dünyasını görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanık olmak isteyen sanatseverler sergiyi 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilir.
Sanatın farklı dallarında sergiler düzenlemeye özen gösteren Arkas Sanat Merkezi bu kez de 1001 Gece Masalları’nın dünyasına ev sahipliği yapıyor. 25 Eylül'de kapılarını açan '1001 Gece' temalı sergi ile ziyaretçiler, masalların görsel, dekoratif ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanıklık edecek. Arkas Holding Koleksiyonu’ndan sergilenecek eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix’nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino’nun La Bayadère balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye’de ilk kez İzmir’de, Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Ayrıca, Paris Ulusal Operası/Opéra Garnier, Comédie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor.
Ayrıca, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki çalışmalarının da yer alacağı sergi, kostümlerden aksesuarlara, dekoratif objelerden tablolara ve heykellere, 1001 Gece Masalları’nın dokunuşunu hissettiren pek çok farklı parçayı kapsıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair’in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller yer alıyor.
Sergi 30 Aralık'a kadar görülebilir.
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