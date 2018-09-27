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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
27.09.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

İzmir'de '1001 Gece'

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Arkas Sanat Merkezi’nde açılan yeni sergi ‘1001 Gece’ masallardan yola çıkıyor. Masalların olağanüstü dünyasını görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanık olmak isteyen sanatseverler sergiyi 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilir.

Sanatın farklı dallarında sergiler düzenlemeye özen gösteren Arkas Sanat Merkezi bu kez de 1001 Gece Masalları’nın dünyasına ev sahipliği yapıyor. 25 Eylül'de kapılarını açan '1001 Gece' temalı sergi ile ziyaretçiler, masalların görsel, dekoratif ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanıklık edecek. Arkas Holding Koleksiyonu’ndan  sergilenecek eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix’nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino’nun La Bayadère balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye’de ilk kez İzmir’de, Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Ayrıca, Paris Ulusal Operası/Opéra Garnier, Comédie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor.

Ayrıca, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki çalışmalarının da yer alacağı sergi, kostümlerden aksesuarlara, dekoratif objelerden tablolara ve heykellere, 1001 Gece Masalları’nın dokunuşunu hissettiren pek çok farklı parçayı kapsıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair’in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller yer alıyor.

Sergi 30 Aralık'a kadar görülebilir.

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