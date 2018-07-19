İyilik! İstesen de istemesen de

'Kim Demiş Kötüyüz Diye' kitabından

Bay Kurt, Bay Köpekbalığı, Bay Yılan ve Bay Piranha. Hepsi birbirinden korkunç, birbirinden tehlikeli dört arkadaş. Lakaplarından da anlaşılacağı üzere herkes onların birer canavar olduğunu düşünüyor; Büyük Kötü, Jaws, Tavuk Yutan ve Popo Isıran. Polisin elindeki şüpheli sabıka kayıtları inanılmaz iddialarla dolu. Büyükanne kılığına girmekten tutun da turistleri yemeye kadar bir dizi korkunç suçlamayla karşı karşıyalar.

Bu kötü şöhretten, korku çığlıklarından ve bir cani olarak görülmekten bıkıp usanan Bay Kurt, yepyeni bir başlangıç yapmak için İyi Adamlar Kulübü’nü kuruyor. Amacı sivri dişlerin ya da keskin pençelerin onları suçlu yapmadığını herkese ispatlamak. Ama önce arkadaşlarını ikna etmesi gerekiyor ki bu hiç de kolay değil. Küçük bir sınav mahiyetindeki “Ağaçta mahsur kalmış bir yavru kedi görürsek ne yaparız” sorusuna verdikleri cevaplar pek iç açıcı değil zira. Ancak Bay Kurt kararlı, kendisinin ve arkadaşlarının birer kahraman olduğunu tüm dünyaya gösterecek. Peki kahramanlar ne yapar? Tabii ki iyilik. Öyleyse gelsin Köpek Barınağı Operasyonu!

Maksimum güvenlikli köpek barınağında kilitli tutulan, tüm umutları ve hayalleri taş duvarlarla demir parmaklıklar arkasında kalan 200 yavru köpeği kurtararak ne kadar iyi kalpli olduklarını herkese ispatlayacaklar. Ama küçük bir sorunları var, köpekler onların iyi kalpli kurtarıcılar olduğuna inanacaklar mı?

Her ne kadar köpekçikler dört bir yana kaçışmış ve Kötü Adamlar’dan şimdilik bir teşekkürü bile esirgemiş olsalar da bizimkiler yaptıkları iyilikten memnun, yollarına devam ediyorlar. Başlangıçta ne yaptıklarının pek farkında olmayan, Bay Kurt dışındakiler bile bu iyilik işinden öylesine etkileniyorlar ki, çıtayı daha da yükselterek “Biz İyiyiz! Dünyayı daha güzel bir yer haline getireceğiz,” sloganına aynı heyecanla eşlik ediyorlar.

Ülkenin dört bir yanı ‘çılgın çete’ ve ‘köpek barınağında panik’ haberleriyle çalkalanadursun, Kötü Adamlar bir gün haklarının teslim edileceğinden emin ve çok daha cesur bir planla yepyeni bir maceraya yelken açıyorlar. Bu defa hedef Güneşli Günler Tavuk Çiftliği.

Gün ışığından mahrum, koşup oynayamayan, kafeslere tıkılmış tam 10 bin tavuğu kurtarmak için her şey hazır. Peki, mükemmel hazırlanmış bir plan, lakabı ‘Tavuk Yutan’ olan bir yılana rağmen işleyebilecek mi? Ayrıca 10 bin piliç, iyilik yapmaya meraklı bu ‘kötü adamları’ karşılarında görünce ne yapacak? Gerçi ne yaparlarsa yapsınlar, Kötü Adamlar’ın amacı belli; “İyilik! İstesen de istemesen de.”

Yoğun mizahi anlatımı ve farklı kurgusuyla heyecan uyandıran ‘Kim Demiş Kötüyüz?’ serisini okurken sayfalar bol şamatalı, neşeli bir çizgi film izlercesine akıp gidiyor.

Diğer yandan Aaron Blabey’in güçlü alt metinleri iyilik ve kötülük kavramlarına bambaşka bir pencereden bakarken hazır söylemleri sorgulamaya ve görünenin ötesine bakmaya davet ediyor.

KİM DEMİŞ

KÖTÜYÜZ DİYE?

Yaşasın İyilik!/Korkak Tavuklar

Aaron Blabey

Resimleyen: Brian Biggs

Çeviren: Gonca Çetin

Epsilon Yayınları, 2018

Her bir kitap: 144 sayfa, 19.5 TL.