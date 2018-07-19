İyilik! İstesen de istemesen de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
19.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

İyilik! İstesen de istemesen de

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İyilik! İstesen de istemesen de
'Kim Demiş Kötüyüz Diye' kitabından

Yazar ve illüstratör Aaron Blabey’in çılgın karakterlerle dolu grafik roman serisi ‘Kim Demiş Kötüyüz Diye?’ 30’u aşkın ülkeden sonra ülkemizdeki okurlarıyla buluşuyor. Beş kitaplık seriden ‘Yaşasın İyilik’ ve ‘Korkak Tavuklar’ ile tanışır tanışmaz kendimizi bol kahkahalı maceraların ve aksiyonun tam ortasında buluyoruz.

Bay Kurt, Bay Köpekbalığı, Bay Yılan ve Bay Piranha. Hepsi birbirinden korkunç, birbirinden tehlikeli dört arkadaş. Lakaplarından da anlaşılacağı üzere herkes onların birer canavar olduğunu düşünüyor; Büyük Kötü, Jaws, Tavuk Yutan ve Popo Isıran. Polisin elindeki şüpheli sabıka kayıtları inanılmaz iddialarla dolu. Büyükanne kılığına girmekten tutun da turistleri yemeye kadar bir dizi korkunç suçlamayla karşı karşıyalar.
Bu kötü şöhretten, korku çığlıklarından ve bir cani olarak görülmekten bıkıp usanan Bay Kurt, yepyeni bir başlangıç yapmak için İyi Adamlar Kulübü’nü kuruyor. Amacı sivri dişlerin ya da keskin pençelerin onları suçlu yapmadığını herkese ispatlamak. Ama önce arkadaşlarını ikna etmesi gerekiyor ki bu hiç de kolay değil. Küçük bir sınav mahiyetindeki “Ağaçta mahsur kalmış bir yavru kedi görürsek ne yaparız” sorusuna verdikleri cevaplar pek iç açıcı değil zira. Ancak Bay Kurt kararlı, kendisinin ve arkadaşlarının birer kahraman olduğunu tüm dünyaya gösterecek. Peki kahramanlar ne yapar? Tabii ki iyilik. Öyleyse gelsin Köpek Barınağı Operasyonu!
Maksimum güvenlikli köpek barınağında kilitli tutulan, tüm umutları ve hayalleri taş duvarlarla demir parmaklıklar arkasında kalan 200 yavru köpeği kurtararak ne kadar iyi kalpli olduklarını herkese ispatlayacaklar. Ama küçük bir sorunları var, köpekler onların iyi kalpli kurtarıcılar olduğuna inanacaklar mı?
Her ne kadar köpekçikler dört bir yana kaçışmış ve Kötü Adamlar’dan şimdilik bir teşekkürü bile esirgemiş olsalar da bizimkiler yaptıkları iyilikten memnun, yollarına devam ediyorlar. Başlangıçta ne yaptıklarının pek farkında olmayan, Bay Kurt dışındakiler bile bu iyilik işinden öylesine etkileniyorlar ki, çıtayı daha da yükselterek “Biz İyiyiz! Dünyayı daha güzel bir yer haline getireceğiz,” sloganına aynı heyecanla eşlik ediyorlar.
Ülkenin dört bir yanı ‘çılgın çete’ ve ‘köpek barınağında panik’ haberleriyle çalkalanadursun, Kötü Adamlar bir gün haklarının teslim edileceğinden emin ve çok daha cesur bir planla yepyeni bir maceraya yelken açıyorlar. Bu defa hedef Güneşli Günler Tavuk Çiftliği.
Gün ışığından mahrum, koşup oynayamayan, kafeslere tıkılmış tam 10 bin tavuğu kurtarmak için her şey hazır. Peki, mükemmel hazırlanmış bir plan, lakabı ‘Tavuk Yutan’ olan bir yılana rağmen işleyebilecek mi? Ayrıca 10 bin piliç, iyilik yapmaya meraklı bu ‘kötü adamları’ karşılarında görünce ne yapacak? Gerçi ne yaparlarsa yapsınlar, Kötü Adamlar’ın amacı belli; “İyilik! İstesen de istemesen de.”
Yoğun mizahi anlatımı ve farklı kurgusuyla heyecan uyandıran ‘Kim Demiş Kötüyüz?’ serisini okurken sayfalar bol şamatalı, neşeli bir çizgi film izlercesine akıp gidiyor.
Diğer yandan Aaron Blabey’in güçlü alt metinleri iyilik ve kötülük kavramlarına bambaşka bir pencereden bakarken hazır söylemleri sorgulamaya ve görünenin ötesine bakmaya davet ediyor.

KİM DEMİŞ
KÖTÜYÜZ DİYE? İyilik İstesen de istemesen de
Yaşasın İyilik!/Korkak Tavuklar
Aaron Blabey
Resimleyen: Brian Biggs
Çeviren: Gonca Çetin
Epsilon Yayınları, 2018
Her bir kitap: 144 sayfa, 19.5 TL.

 

 

İyilik İstesen de istemesen de

 

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