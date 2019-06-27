‘İyi ki oradaydım’ diyeceğiniz konserler

AYŞE TÜTÜNCÜ, müzisyen (Mozaik)

Vitrin Turu: ‘Uyku Pansiyon’ albümüyle Efe Demiral, Gülşah Erol ve Azerice-Farsça şarkılarıyla No Land grubunun olduğu bir seçki.

Gece Gezmesi: Şarkılarını ve hem söz hem de müzikleriyle yarattıkları atmosferi ilgiyle dinlediğim, farklı müzik tarzlarını ikisi de kendilerine has birer üslupla birleştiren Süha Rami ve Gaye Su Akyol’un içinde yer aldığı güzel bir konserler dizisi.

Paolo Fresu&Lars Danielsson: İkilinin uyumu müthiş, çalışlarının zamanlamasında yılların tecrübesinin getirdiği bir sükûnet, müthiş bir rahatlık var.

Shai Maestro: Ustalıklı ritmik oyunları bol, çok enerjik, içinde zaman zaman bir tür Ravel de duyabildiğim, Ortadoğu’nun ritmik ve melodik damarlarını çalkantılı haliyle birlikte cazla birleştiren kalifiye bir grup.

Mozaik: Kuruluşu 1983’e uzanan, yıllar sonra tekrar konser veren, içinde benim de yer aldığım Mozaik’in füzyon müziğiyle tanışmak ya da tekrar buluşmak için güzel bir fırsat. Üstelik grup bu konserinde Erkan Oğur ve Ceyl’an Ertem’i konuk ediyor.

Paolo Fresu&Lars Danielsson

BUKET UZUNER, yazar

Cyrille Aimée/Elchin Shirinov Trio: Asla kaçırmak istemeyeceğiniz özgün bir ses ve tarz. Bence o muhteşem sesi kadar, mizah zekâsıyla da özgün!

Mozaik: Size Ayşe Tütüncü, Ezel Akay, Mehmet Tütüncü diye saymaya başlasam ve üstüne Ceyl’an Ertem ve Erkan Oğur desem... Söze gerek kalmaz ki...

Joss Stone: Kendi şarkılarını yazan ve besteleyen, ‘erkek müzik dünyası/endüstrisi’nde Aretha Franklin şarkıları vokalistliğiyle başlayan ve başarıyla ayakta duran şahane sesli bir kadın cazcı. Joss Stone’a vakit ve nakit bulmaya değer.

Aydın Esen Group: Müziği sınırları, kategorileri aşan önemli caz müzisyeni, piyanist Aydın Esen’i kendi evi İstanbul’da dinlemenin keyfi kaçırılmamalı.

Çocukça Bir Gün/Feriye: Konsere giderken çocukları bırakacak yer aramaya son. Tam bir ‘kazan:kazan’ durumu. Çocukken farklı müziklerle tanışmak önemli bir servettir.

Joss Stone



DJ BARTHEZ (Barış Selimoğlu)

José James: Çoğu müzikseverin yakından bildiği Bill Withers parçalarını José James’ten dinleyerek çok keyifli bir gece geçireceğiz.

Bill Charlap Trio: Geleneksel trio konseptinin en önemli temsilcilerinden Bill Charlap’ın İstanbul’daki bu ilk performansını kaçırmak çok yazık olur.

Snarky Puppy: Sırf son albümleri ‘Immigrance’deki ‘Even Us’ı canlı dinlemek için bile izlenir.

Kamasi Washington: Kamasi ve ekibi sahnedeyken bir orkestradan çok daha büyük bir şey izlediğiniz hissine kapılıyorsunuz. Daha önce kaçıranlar bu kez sektirmesin.

Joss Stone: Müziğini dinleyicisine bu kadar güzel, samimi ve içten aktaran başka bir şarkıcı daha var mıdır acaba?

Bill Charlap Trio

FERİT ODMAN, müzisyen

“Günümüzün Paul Chambers ve Philly Joe Jones’u kim?” derseniz cevabım Peter Washington ve Kenny Washington ikilisi olur. Bu şahane müzisyenlerle yıllar önce triosunu kuran Bill Charlap 8 Temmuz’da İstanbul Caz Festivali programının açık ara en önemli konserini verecek bana göre. Ülkemizden çıkan tartışmasız en iyi müzisyenlerden biri olan Aydın Esen’in, müzikal birlikteliği çok eskilere dayanan davulcu Tommy Campbell ile çalacağı konser kaçırılmaz. Tanışma ve beraber çalma şansım olan dünya tatlısı bir insan ve şahane müzisyen Michael League’in son döneme damgasını vuran grubu Snarky Puppy eminim müzikseverlere sürprizli ve eğlenceli bir akşam yaşatacaktır. Bir taşla iki kuş; dinamik başlayan bir gecede daha sonra da müzikal bir rüya âlemine dalmak istiyorsanız Cem Tuncer Quartet ve daha sonra Paolo Fresu&Lars Danielsson düo gecesi kaçmaz. Ortadoğu müziği ile cazın harmanlandığı çok kötü projeler yoğunlukta, fakat bunu tadında yapan genç müzisyenlerden biri Shai Maestro. Dinamik triosuyla güzel bir gece yaşatacaktır.

MURAT MERİÇ, müzik yazarı, DJ

Mozaik: Benim için festivalin yıldızı. Yaş aldıkça gençleşen ekip, 36 yıl önceki kadrosuyla sadece kendi şarkılarını değil, onları besleyen şarkıları da yorumlayacak. Bir anlamda çifte kavrulmuş zaman makinesi!

RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) / Nubiyan Twist / Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet / Barış Demirel: Festivalin gizli mekânı Beykoz Kundura’da iddiasız görünen kare as. Yıllar sonra “İyi ki oradaydık” diyeceğiniz bir konser, festival içinde festival.

Kamasi Washington: 2016’daki canlı, heyecanlı konseri kaçıranlar için telafi fırsatı; üstelik yine Patrice Quinn takviyesiyle. Özgür sahnesinde kendine özgü ‘caz’ı dinlemek isteyenler için...

Vitrin Turu/Gece Gezmesi: İki kıtada, şehrin iki yakasında iki gecelik iki şahane gezinti. İlkinde Beyoğlu’nu arşınlarken gençlere kulak vereceksiniz, ikincide Kadıköy-Moda hattında gençleşeceksiniz.

Caz Vapuru: Efsanenin geri dönüşünü kutlamak, festivalin ait olduğu kente kıyıları boyunca selam durmak için. İçinde ben de varım üstelik: Dönüş yolunda sazlı, cazlı, hicazlı plaklar döndüreceğim.







NİLAY ÖRNEK, gazeteci



Kamasi Washington: Adam karizmatik, adam çok yetenekli... Ve ‘The Epic’ adında bir epik kayıt var; 21 kişilik bir koro, 32 kişilik orkestra üç küsur saat! Kamasi Washington’a o gün bugündür ‘boş değilim’; onun için geriye dönüp Kendrick Lamarr ve hatta zor oldu ama Snoop Dogg bile dinledim, şimdi adam İstanbul’a geliyor... Gitmeyeyim mi?

Snarky Puppy: Çok tanıdık, çok köklü hissi veren ve aynı zamanda çok güncel, çok yeniler ya... Cazda çok büyük bir ekibin böyle rafine ve duru, bütün bir iş çıkarması beni etkiliyor. Cazda çok farklı kültürlerden ilham alan ya da bana öyle düşündürten yanları da hoşuma gidiyor.

Jacob Collier: 1994 doğumlu bir yetenek arsızı! Tek başına orkestra... Bateri, gitar, piyano; vokal. Çok yetenekli olup da işini yaparken oyunlar oynayan insanların eğer müzisyenlerse konserleri de güzel oluyor.

Melanie De Biasio: Sesini ve müzik tarzını baya baya beğeniyorum.

Paolo Fresu ile Lars Danielsson ‘Summerwind’/Cem Tuncer Quartet: Hiç dinlemedim ama bazen insan konseri, yeri ve müziğin türü için de seçiyor. Trompet var, kontrbas var ve konser Venedik Sarayı bahçesinde...





Kamasi Washington





SEVİN OKYAY, gazeteci, yazar



Aydın Esen Group: Aydın Esen’i ilk dinlediğimde kalp krizi geçiriyorum sanmıştım. Belki de geçirmişimdir. Onun müziğinin bana verdiği heyecan hiç azalmadı.

RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström)/Nubiyan Twist/Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet/Barış Demirel: Kendi müzisyenlerimiz kadar yakından tanıdığımız Bugge, Dan Berglund ve Magnus Öström’le çalıyor. E.S.T.’nin üçte ikisi. Beykoz Kundura’nın denize bitişik mekânında dörtlüsüyle Turgut Alp Bekoğlu ve Barış Demirel de var, ne güzel!

Bill Charlap Trio: Zorlu’ya gelen, hayran kaldığımız Fred Hersch Trio’dan sonra şimdi de Bill Charlap Trio’yu canlı olarak dinlemek ne büyük şans! Kaçıran cazsever pişman olur bence.

Kamasi Washington: Son yılların en fazla ilgi çeken cazcılarından biri. 2016’da Beykoz Kundura’da izlemiştik. Bu sefer randevumuz Volkswagen Arena’da. İyi tenor saksçılara hep zaafım olmuştur.

Mozaik: Bizim için efsanedirler, hep de öyle kalacaklar. Kayıkhane’deki son konserlerinde havalara mı uçsam, yoksa bunca zamandır bizi kendilerinden mahrum ettikleri için protesto mu etsem, bilemedim. Keşke diyorum yılda hiç değilse bir konser verseler...

RYMDEN





SEDAT ERGİN, gazeteci

Bill Charlap Trio: ‘Uptown, Downtown’ albümünde aynı adı taşıyan parçanın yorumunu hararetle tavsiye ediyorum.

Kamashi Washington: Son yıllarda adından en çok söz edilen, en kuvvetli çıkışı yakalayan Amerikalı caz saksofoncusu.

Cyrille Aimée/Elchin Shirinov Trio: Özellikle ‘Just The Two of Us’ yorumu için gidilebilecek bir konser, eğer seslendirecekse...

Aydın Esen: Türkiye’de cazın en önemli müesseselerinden biri...

Mozaik: Bu yazın İstanbul’da en heyecan verici müzikal hadiselerinden biri herhalde.

MICHAEL LEAGUE, müzisyen (Snarky Puppy)

Aydın Esen Group: Uzun yıllardır Aydın Esen’in hayranıyım. Özellikle Erkan Oğur’la yaptığı çalışmalar son derece etkileyici. Fakat canlı dinleme fırsatım hiç olmadı. Aydın Esen’in müziği son derece belirgin ve özgür, hayranım.

Shai Maestro: Favori piyanistlerimden bahsederken Shai Maestro’yu dahil etmezsem olmaz. Jenerasyonumun en etkileyici piyanistleri arasında olduğunu düşünüyorum. Bir piyanist ve besteci olarak hipnotize edecek kadar güçlü ve kişilik olarak da son derece nazik bir karakter Shai Maestro.

Jacob Collier: Yakın dostum Jacob Collier. Sınırları olmayan bir müzisyen ve müziğe duyduğu tutku sınırsız. İstanbul konseri için neler hazırladığını çok çok merak ediyorum.

Kamasi Washington: Kamasi Washington ile birçok kez beraber çaldık ve caz dünyasına uzak duran büyük bir izleyici kitlesini bu müzikal türle iç içe getirmeyi başarması açısından kendisine hayranım. Son iki senedir canlı dinleme fırsatım olmadı ve bu oldukça uzun bir zaman...

Pedrito Martinez and Alfredo Rodriguez: Martinez ve Rodriguez ikilisinin inanılmaz bir performans sergileyeceğine eminim. Onlar enstrümanlarına hâkimiyetleri söz konusu olduğunda yeri değişmeyen iki dev ve festivale yepyeni ve benzersiz bir enerji getireceklerine eminim.



Shai Maestro

Jacob Collier



KEREM GÖRSEV, müzisyen



Bill Charlap Trio: Günümüzde akustik trio geleneğinin en iyi temsilcilerinden. Harika swing eden, kontrbas ve davul birlikteliğinin mükemmel örneği.

Aydın Esen Group: Aydın Esen çağdaş, ilerici müziği ve besteciliğiyle dünyada kendine çok özel bir yer bulmuş arkadaşımız.

Paolo Fresu&Lars Danielsson ‘Summerwind&Cem Tuncer Quartet: Kendi besteleriyle müziğini yaymaya çalışan dinamik bir oluşum.

Ömür Göksel/Hakan Başar Trio: Genç piyanist Hakan Başar disiplinli çalışmasının karşılığını görüyor. Önü çok açık, kendisi beğeniyor ve hayranlıkla takip ediyorum.

Aydın Esen