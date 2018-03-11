IV. Mehmed’in av seferi tabloları İsveç müzesinin gözdesi

Tabloları, 1657’de İsveç Kralı Carl 10. Gustaf tarafından İstanbul’a İsveç büyükelçisi olarak gönderilen Claes Ralamb’ın yaptırdığını söyleyen Nordiska Müze Müdürü Ulla Karin Warberg, “Söz konusu 20 tablonun 15'i Claes Ralamb ailesine ait olsa da müzede süresiz sergilenmesi yönünde anlaşmamız var. Diğer 5 tablo ise 1988 yılında açık artırmayla satın alınarak müzenin malı oldu. Tablolar, iki ülke arasındaki kültürü yansıtmaları açısından paha biçilmez" şeklinde konuştu.

TABLOLARIN İLGİNÇ HİKÂYESİ

Tabloların çok ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Warberg, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul’a İsveç büyükelçisi olarak gönderilen Claes Ralamb, olası bir Rus saldırısı durumunda Osmanlı’nın desteğini almak için Sultan IV.Mehmed ile anlaşma sağlamaya gidiyor. Sultanla görüşmeden önce büyük hata yaparak İngiliz ve Fransız diplomatlarla görüşüp destek istiyor. Bunu duyan sultan duruma kızıyor ve Ralamb'ı şüpheli ilan ederek İstanbul'dan çıkmasını yasaklıyor. Birçok kez sultanla görüşme isteği geri çevrilen Ralamb, sultanın ava çıktığı bir sefer esnada görüşmeyi gerçekleştirebiliyor. Sultanın bu ava çıkış sahnesini de kiraladığı çizimcilere kabaca çizdiriyor. Daha sonra cezası kalkan Ralamb, 1658 yılında İsveç'e geri dönüyor. İsveç'e dönünce de tabloları yaptırıyor. Ama tabloları kime yaptırdığı bilinmiyor."

Tabloların, IV. Mehmed’in 1657 yılı sonbaharında büyük kalabalık eşliğinde görkemli bir şekilde Edirne'de ava gidişini anlattığı kaydeden Warberg, 2003 yılında tablolar hakkında büyük bir araştırma komisyonu kurulduğunu ve tabloların İsveç'te boyandığının ortaya çıktığını ifade etti.