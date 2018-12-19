İTÜ MİAM Bestecilik Ödülü'nün sahibi belli oldu
Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği bestecilik yarışmanın 2018 yılındaki kazananı Fati Fehmiju oldu.
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MİAM), çağdaş eser repertuvarını genişletmek ve eser siparişini özendirmek amacıyla düzenlediği bestecilik yarışmanın 2018 yılındaki kazananı Fati Fehmiju oldu.
Fehmiju’nun solo kanun, yaylılar ve elektronikler için bestelediği ‘Xeno Konçerto’ nun prömiyeri, Kamran İnce yönetimindeki MİAM İstanbul Modern Müzik Topluluğu ve kanun sanatçısı Safinaz Rizeli’nin yürütmesiyle gerçekleşti.
2017 yılında hayatını kaybeden müzikolog ve kanun sanatçısı Prof. Dr Şehvar Beşiroğlu anısına MİAM tarafından sipariş edilen eser, 23 aday arasından seçildi. Ödülünü almaya doktorasını yaptığı Japonya’dan gelen Fehmiju törendeki konuşmasında; “Kanun gibi geleneksel bir Türk çalgının, elektronik müzik dünyasında ilk defa kendine yer bulması ve bunun benim kalemimden çıkan bir eserle gerçekleşmesi beni çok mutlu ediyor.” dedi.
1989 Yugoslavya doğumlu Fati Fehmiju, 2016 yılında Kunitachi College of Music Tokyo’da bilgisayar müziği üzerine doktora eğitimine başladı. Kasım 2016’da Seul’da gerçekleştirilen Seoul International Computer Music Festival’de Türkiye’yi temsil etti. 2018 yılı Temmuz ayında New York City Electroacoustic Music Festival’de sahne alan sanatçı, geçtiğimiz Ağustos ayında da Ohrid Summer’da konser verdi.
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