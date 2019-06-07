İstiklal Sergisi’ne rekor ziyaretçi
Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki İstiklal Sergisi’nin günlük ziyaretçi sayısı bayramda 10 bini aştı.
Milli Mücadele’nin 100'üncü yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal sergileri bayram boyunca büyük ilgi gördü. 12 yıllık tarihinin en kalabalık gününü yaşayan İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi, bayramın ikinci günü 10 bin 214 ziyaretçi ağırladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve İş Bankası’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, mücadelenin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler; çok sayıda belge, fotoğraf, film ve objeyle ziyaretçilerini 100 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
Savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler ve notların yer aldığı sergilerde, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler de görülebiliyor. Verilen mücadele İstiklal sergilerinde 'On Yıllık Savaş', 'Mütareke ve İşgal', 'Direniş ve Kuvayı Milliye', 'Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa', 'Hukuk ve Taarruz', 'İstiklal ve Cumhuriyet' olmak üzere altı bölümde anlatılıyor.
İstanbul Eminönü ve Ankara Ulus’ta açılan İstiklal sergileri yıl sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
Türkiye İş Bankası Müzesi
Hobyar Mah. Bankacılar Cad. No:2 Eminönü İstanbul
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi
Çam Sok. No:3 Ulus Ankara
Ziyaret saatleri:
Müzeler Pazartesi günleri, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü ile 1 Ocak günü hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arası açık.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle