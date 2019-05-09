İstanbul’da sessiz bir Compagnia Baccalà rüzgârı
GEÇEN yıl İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki gösterileriyle büyük beğeni toplayan Compagnia Baccalà’nın ‘Pss Pss’i, İKSV özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor.
Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın ‘Pss Pss’i, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00 ve 29 Eylül Pazar saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi; 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Gösteri, Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans gerçekleştiren Compagnia Baccalà, Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızlarından aldığı ilhamla ‘Pss Pss’te her yaştan seyirciyi sessizce anlaşmaya davet ediyor.
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