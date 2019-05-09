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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİstanbul’da sessiz bir Compagnia Baccalà rüzgârı
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09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da sessiz bir Compagnia Baccalà rüzgârı

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İstanbul’da sessiz bir Compagnia Baccalà rüzgârı

GEÇEN yıl İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki gösterileriyle büyük beğeni toplayan Compagnia Baccalà’nın ‘Pss Pss’i, İKSV özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor.

Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın ‘Pss Pss’i, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00 ve 29 Eylül Pazar saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi; 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Gösteri, Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans gerçekleştiren Compagnia Baccalà, Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızlarından aldığı ilhamla ‘Pss Pss’te her yaştan seyirciyi sessizce anlaşmaya davet ediyor.

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